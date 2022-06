Komoly leszerelési hullámra számítanak a rendőröknél

Levélben fordult a belügyminiszterhez a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ). Pongó Géza, az FRSZ főtitkára az Index megkeresésére elmondta: a tárcavezetőtől a munkakörülmények javítását és a létszámhiányból fakadó problémák megoldását kérték, úgy véli, hogy utóbbi a leszerelési tilalom véget értével minden eddiginél égetőbb kérdés. Ezen a véleményen van Bárdosi Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke is, aki szerint a legnagyobb probléma az, hogy a humán erőforrás megtartása mellett a fiatalok pályára csábítása is komoly gondot jelent.

„Sajnos joggal számíthatunk leszerelési hullámra, az elmúlt időszakban sok kolléga jelezte távozási szándékát. Azt, hogy ténylegesen hány rendőr fog a váltás mellett dönteni, néhány hét múlva fogjuk látni, természetesen abban bízunk, hogy minél többen a pályán maradnak” – erről beszélt az Indexnek Pongó Géza, a Független Rendőrszakszervezet (FRSZ) főtitkára annak apropóján, hogy június 1-gyel megszűnt hazánkban a járványügyi veszélyhelyzet, ami az egészségügyi dolgozók felmondási tilalmának, illetve a rendvédelmi dolgozók leszerelési tilalmának végét is jelentette egyben.

Mint ismert, az intézkedést még 2020-ban, a koronavírus-járvány miatt vezették be, és egy kisebb megszakítást leszámítva egészen mostanáig érvényben is maradt. Pongó Géza felidézte, hogy abban a rövid, mindössze három-négy hónapos időszakban, amikor a leszerelés lehetősége adott volt, 1300-1400 rendőr távozott, „ami egyáltalán nem jó jel”.

A vírus előtti években minden évben körülbelül 2000-2500-an távoztak, és én úgy gondolom, hogy idén is valami hasonló számra lehet számítani, még annak ellenére is, hogy az év felén lassan túl vagyunk, és a leszerelés eddig nem volt opció

– mondta Pongó Géza, aki beszélt arról is, hogy az elmúlt években felértékelődött a rendőrök munkája, a járvány, a háború, majd az azzal járó menekültválság rengeteg pluszterhet generált, és ha a rendvédelmi dolgozók „menet közben” sorra leszereltek volna, akkor adott esetben a feladatellátás is veszélybe kerülhetett volna; megjegyezte, hogy ebből a szempontból az intézkedésnek abszolút volt értelme.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy az ideális az lenne, ha a rendőrök nemcsak egy esetleges korlátozás miatt maradnának a pályán, hanem a szakmának egyébként is lenne megtartó ereje, de ehhez komoly változásokra lenne szükség.

Hiányzik az utánpótlás

A Független Rendőrszakszervezet a változás reményében már fel is vette a kapcsolatot Pintér Sándorral, aki az újonnan megalakult kormányban is a Belügyminisztérium vezetője maradt.

Kinevezéséhez gratuláltunk, és levélben jeleztük neki, hogy ahhoz, hogy a rendőrség jogszerűen és szakszerűen működjön, javítani kell a munkakörülményeken, ami a létszámhiányból fakadó problémákra is megoldást kínálna

– mondta az FRSZ főtitkára. Arra a kérdésre, hogy mik lennének a konkrét javaslatok, azt felelte, hogy egy nagyon komoly bérfejlesztésre lenne szükség, amit egy előmeneteli rendszerrel kellene kombinálni. Garanciát jelentene például a fizetésemelésre egyes beosztások betöltése, vagy az, ha valaki fejleszti, képzi magát, részt vesz egy tanfolyamon, vagy beiratkozik főiskolára, egyetemre.

Pongó Géza hozzátette, hogy emellett a lakhatás támogatása is fontos lenne, a budapesti rendőrök 70 százaléka ugyanis vidéki származású, és sokan egy életen át ingáznak, időszakosan járnak haza a családhoz, a fővárosban az extrém magas ingatlanárak miatt ugyanis nem tudnak gyökeret vetni. A főtitkár ezért úgy véli, hogy komoly megtartó ereje lenne, ha elindulna egy szolgálati lakásépítési program, ami lakhatást biztosítana a rendőrcsaládoknak.

Bárdosi Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (BRDSZ) elnöke szerint az ingázás abból a szempontból is költséges, hogy még évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy kilométerenként 15 forint támogatást fizetnek a munkába járásért, ami még az árstoppolt benzinárak mellett is jelentős pluszköltséget jelent a korábbiakhoz képest.

Van olyan kollégám, aki háromgyermekes édesapaként nettó 260 ezer forintot keres, és abból havonta 60 ezer forintot félre kell tennie a benzinre. Hogy lehetne manapság 200 ezer forintból megélni?

– tette fel a kérdést lapunk megkeresésére a BRDSZ elnöke, aki úgy véli, hogy azok a rendőrök, akik ilyen vagy akár ennél is nehezebb helyzetben vannak, nagy valószínűséggel megfontolják a leszerelést, és egy részük bizonyosan távozni is fog, ami már önmagában is nehézséget jelent, nem beszélve arról, hogy nem csupán a humán erőforrás megtartása ütközik akadályokba, hanem ezzel párhuzamosan új jelentkezők sincsenek.

A rendvédelemben szolgálatot teljesítők január 1-jétől 10 százalékos illetményemelésben részesültek, emellett az arra jogosultak egyszeri, hathavi fegyverpénzt is kaptak, de a rendőri hivatás továbbra sem vonzza a fiatalokat.

Lapunk kereste az Országos Rendőr-főkapitányságot, arra voltunk kíváncsiak, hogy számítanak-e felmondási hullámra. Amint választ kapunk, frissítjük cikkünket, vagy új cikket írunk.

(Borítókép: Pintér Sándor belügyminiszter beszél a visegrádi országok – V4 – és Ausztria, valamint Szlovénia belügyminiszteri találkozója utáni sajtótájékoztatón Budapesten 2021. október 5-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)