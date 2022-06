Navracsics Tibor el tudja képzelni, hogy a Fidesz visszalép a Néppártba

Az ötödik Orbán-kormány területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős minisztere a kettős tagság lehetővé válása óta a Kereszténydemokrata Néppárt tagja is, a tisztújításon pedig KDNP-sként vett részt, a KDNP a Fidesszel ellentétben továbbra is tagja az Európai Néppártnak.

Navracsics Tibor elismerte, látogatásának az volt a célja, hogy javítson a Fidesz és a Néppárt viszonyán, ebben a KDNP hídszerepet tölthet be.

– fogalmazott az InfoRádió kérdésére a politikus.

Navracsics Tibor szerint a néppárti politikusok nem zárkóztak el attól, hogy szorosabbra fűzzék a viszonyt a Fidesszel, így újra lehet formális, intézményes kapcsolat a két fél között, sőt akár azt is el tudja képzelni, hogy a Fidesz visszalép a Néppártba.

A jövő szerintem ebből a szempontból most is nyitott. A KDNP tagsága az Európai Néppártban nagyon nagy lehetőség, és nyilván nagyon nagy felelősség is. Az pedig, hogy a Fidesz és az Európai Néppárt milyen közel képzeli el az együttműködést – akár egy újbóli tagsággal, akár egy intézményesített együttműködéssel –, úgy érzem, hogy csak rajtuk múlik.