Így akadályozná meg a leszerelést a rendvédelemben a DK

„Csak fizetésemeléssel és új életpályamodellel lehet megakadályozni a leszerelési hullámot a rendvédelemben” – hívta fel a figyelmet a Demokratikus Koalíció közleményben.

Az Index csütörtökön írt arról, hogy június elsejével megszűnt a járványügyi veszélyhelyzet, ami a rendvédelmi dolgozók leszerelési tilalmának végét is jelentette egyben.

A Független Rendőrszakszervezet főtitkára, Pongó Géza lapunknak azt nyilatkozta, hogy

joggal tartanak egy komolyabb leszerelési hullámtól, a többség ugyanis a bérekkel és a munkakörülményekkel is elégedetlen.

A szakszervezet a problémákat Pintér Sándor belügyminiszternek is jelezte levélben. A dokumentumban javaslatokat is megfogalmaztak a jövőre nézve, ennek része a párt által is említett béremelés, illetve életpályamodell.

„A kormány eddig csak a veszélyhelyzettel való visszaéléssel tudta megakadályozni a tömeges leszerelést, ez a visszaélés pedig most nem marad következmények nélkül” – írta a DK, hozzátéve, hogy helyrehozhatatlan károkhoz vezethet, ha a kormány nem kezd el napokon belül egyeztetni a rendvédelmi szervezetekkel.

(Borítókép: Magyar rendőrök Szeged közelében 2022. február 6-án. Fotó: Rosta Tibor / MTI)