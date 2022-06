Tízezer statisztával forgatják minden idők legdrágább magyar filmjét

Több mint négy hónapig forgatják minden idők legdrágább magyar filmjét, amiben megközelítőleg tízezer statiszta működik közre. A Most vagy soha! című film a márciusi ifjak forradalmi tevékenységét mutatja be.

A Most vagy Soha! az 1848-as forradalom egyik emblematikus napját, a március 15. estéig tartó huszonnégy óra eseményeit mutatja be. A film történészek segítségével készül, de lesznek benne kitalált jelenetek is.

A film kreatív producere, Rákay Philip akár több, mint hatmilliárd forintot is kaphat a film elkészítésére.

A főszereplő kiválasztása egyhangú döntés volt, Petőfi Sándort a 29 éves Berettyán Nándor, a Karinthy Színház igazgatója alakítja.

Ez egy olyan ügy, az, hogy március 15-ről, Petőfiről legyen egy film, aminél ezredrangú, hogy ez mit ad a személyes karrierhez, mert ez 10 millió magyar ügye, ez a közös történetünk, és ez túlnő azon, hogy én ettől kapok-e másik szerepet, vagy nem

– nyilatkozta az RTL híradónak a főszereplő.

A film várhatóan 2024 tavaszán kerül a mozik filmvásznára.