Így emlékeznek a politikusok a trianoni békediktátum aláírására

Az Országgyűlés 2010. május 31-én a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította az első világháborút lezáró trianoni békediktátum aláírásának napját, június 4-ét. Az erről szóló, 2010. évi XLV. törvény kimondta:

A nemzeti összetartozás napján országszerte számos rendezvényt tartanak, emellett a pártok, politikusok közleményben, közösségi oldalaikon emlékeznek a történtekre.

Karácsony Gergely Facebook-oldalán felidézte, hogy két évvel ezelőtt a trianoni döntés 100. évfordulója alkalmából egy percre megállt Budapest. Mint írta, „bár minden évben nem állhatunk meg, idén igazán ránk férne egy kis magunkba fordulás”.

A főpolgármester kiemelte, hogy Trianon közös tragédiája a nemzetnek, számára mégis legfőképpen az édesanyja történetét jelenti, aki a második bécsi döntéssel visszacsatolt területen született, nem sokkal azelőtt, hogy az újra Romániához került.

– emlékezett Karácsony Gergely, aki kitért arra is, hogy szerinte a politikai oldalak nem „kezelik" jól Trianont.

„Évek óta hallom baloldali politikusoktól, hogy nincs vele dolog, hogy ki kell lépnünk a múlt árnyékából, míg a kormányoldal saját magát azonosítja a nemzettel, s sokszor kirekesztőn fegyverként használja. Pedig Trianon kapcsán nincsenek oldalak, nincsenek ideológiák, csak a közös gyász” – hangsúlyozta.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Nemzeti Összetartozás Emléknapja alkalmából egy Wass Albert-idézetet posztolt, mely így szól: „Percre se feledd, hogy testvéred minden magyar, bárhol is éljen” .

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója Gróf Klebelsberg Kunótól idézte a következőt: „A tudás erejével döngetjük a trianoni börtönajtót és a szellem szavával hirdetjük a világ nemzeteinek a magyar igazságot."

Márki-Zay Péter a hódmezővásárhelyi városi ünnepségen mondott beszédében leszögezte: Trianon egy mai napig ható tragédia, hiába történt 102 éve, még mindig formálja az életünket. Karácsony Gergelyhez hasonlóan kijelentette, hogy a döntés a „a jobb és baloldali magyaroknak is kell, hogy fájjon".

Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy van egy másik, szintén nagyon fájdalmas dolog, amivel nekünk magyaroknak szembe kell nézzünk.

Trianon óta nem látott mértékű tragédia, hogy mostani becslések szerint mintegy 800 ezer magyar testvérünk – köztük sok vásárhelyi is – elhagyta az országot. Ugyanaz a veszély fenyegeti az országot ismét, mint 102 évvel ezelőtt, létszámával megcsonkítás az is, ami most zajlik