A környezetvédelem mára létkérdés lett

Az első környezetvédelmi világkongresszus időszakában, a 70-es években óriási ipari fejlődés indult, amikor is az ENSZ már érzékelte, hogy a nagy léptékű gazdasági fellendülésnek lesznek árnyoldalai. Földünk bioszférájának védelmében több ponton cselekvési tervet határozott meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, ekkor indítványozták először globális szinten az energiatakarékos termelést a helyi erőforrások minél szélesebb körű felhasználásával, a megújuló természeti források hatékony felhasználásával, illetve a szemét- és hulladékképződés csökkentését, a környezetszennyezések megelőzését. Ürge-Vorsatz Diána, az ENSZ Kormányközi Klímavédelmi Tantestülete Mérsékléssel foglalkozó Munkacsoportjának alelnöke az Indexnek elmondta, hogy azóta történt több előrelépés, részben a légszennyezés visszaszorításában.

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi jelentése szerint az utolsó órában vagyunk, hogy a karbonkibocsátást jelentős mértékben csökkentsük. „Ha a kibocsátást nem tudjuk megfékezni 2030-ig, akkor az ipari forradalom előttihez képest a jelenlegi 1,1 Celsius-fokos felmelegedés akár a következő 5 évben elérheti a kritikus 1,5 Celsius-fokos határt. Ennél az értéknél már kiszámíthatatlanok a következmények, hisz mióta ember él a Földön, nem volt ilyen” – tette hozzá a testület elnöke.

Az IPCC hatodik konferenciájának február végén nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Föld átlaghőmérséklete 125 ezer éve nem volt olyan magas, mint napjainkban, az óceánok vizének ilyen mértékű savasságára kétmillió éve nem volt példa. Az ENSZ főtitkára, António Guterres is kijelentette, ha 3 éven belül nem történik változás, akkor a civilizáció évtizedei meg vannak számlálva.

Az éghajlatváltozás negatív következményei napjainkban is érezhetőek, Ürge-Vorsatz Diána szerint az emberi életben okozott károk 80 százaléka hozható ezzel összefüggésbe. Példaként említette, hogy Indiában csak idén már az 5. hőséghullámnál tartunk, 50 Celsius-fok feletti hőmérséklettel.

Ami még ennél is meglepőbb, hogy a tőlünk jóval északabbra fekvő kanadai Oregonban volt tavaly nyáron 50 fokos hőség közel három napig. De az európai kontinensen is nyaranta többször előfordul 35 Celsius-fok feletti kánikula, ami az arra érzékenyeknek, elsősorban az időseknek, krónikus betegeknek, szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek végzetes lehet. A Csehországban szokatlan tornádó májusi és tavaly júniusi megjelenése is az éghajlatváltozásnak tudható be. Az északi-sarki jégtakaró olvadása miatt tapasztalhatunk hazánkban is márciusi, áprilisi havazásokat, ennek következtében extrém hőmérsékletű frontok hőkupolajelenség-szerűen beragadnak a kontinensünkre, ez akár 50 fokra is befűtheti magát