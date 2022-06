A környezetvédelem mára létkérdés lett

Az első környezetvédelmi világkongresszus időszakában, a 70-es években indult óriási ipari fejlődés, amikor is a szakemberek egy része már érzékelte, hogy a nagy léptékű gazdasági fellendülésnek lesznek árnyoldalai. Földünk bioszférájának védelmében több ponton cselekvési tervet határozott meg az Egyesült Nemzetek Szervezete, ekkor indítványozták először globális szinten az energiatakarékos termelést, a megújuló természeti források hatékony felhasználásával, illetve a szemét- és hulladékképződés csökkentését, a környezetszennyezések megelőzését. Ürge-Vorsatz Diána, az ENSZ Kormányközi Klímavédelmi Testületének Mérsékléssel foglalkozó Munkacsoportjának alelnöke az Indexnek elmondta, hogy azóta történt több előrelépés, részben a légszennyezés visszaszorításában.

– hívta fel a figyelmet a szakértő.

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi jelentése szerint az utolsó órában vagyunk, hogy a karbonkibocsátást jelentős mértékben csökkentsük. „Ha a kibocsátást nem tudjuk megfékezni 2025-ig, akkor az ipari forradalom előttihez képest a jelenlegi 1,1 Celsius-fokos felmelegedés akár a következő 5 évben elérheti a kritikus 1,5 Celsius-fokos határt. Ennél az értéknél már kiszámíthatatlanok a következmények, hisz mióta civilizáció van a Földön, világunkban nem volt ilyen” – tette hozzá a testület elnöke.

Az IPCC hatodik ciklusának február végén nyilvánosságra hozott jelentése szerint a Föld átlaghőmérséklete 125 ezer éve nem volt olyan magas, mint napjainkban, az óceánok vizének ilyen mértékű savasságára kétmillió éve nem volt példa. Az ENSZ főtitkára, António Guterres is kijelentette, ha 3 éven belül nem történik változás, akkor a civilizáció évtizedei meg vannak számlálva.

Az éghajlatváltozás negatív következményei napjainkban is érezhetőek, Ürge-Vorsatz Diána szerint Európában az emberi életben okozott károk 80 százaléka hozható az ez által okozott plusz hőséggel összefüggésbe. Példaként említette, hogy Indiában csak idén már az 5. hőséghullámnál tartunk, 50 Celsius-fok feletti hőmérséklettel.

Ami még ennél is meglepőbb, hogy a tőlünk jóval északabbra fekvő Kanadában volt tavaly nyáron közel 50 fokos hőség csaknem három napig. Az európai kontinensen is többször megközelítette ezt az értéket a hőmérő higanyszála. Sajnos nálunk is nyaranta egyre hosszabb ideig fordul elő 35 Celsius-fok feletti kánikula, ami az arra érzékenyeknek, elsősorban az időseknek, krónikus betegeknek, szív- és érrendszeri problémákkal küzdőknek veszélyes lehet. A Csehországban szokatlan tornádó májusi és tavaly júniusi pusztítása is az éghajlatváltozás egyik jele. Valószínűleg az északi-sarki jégtakaró olvadásának is tudható be, hogy többször tapasztaltunk hazánkban is márciusi, májusi havazásokat, ennek köszönhetően extrém hőmérsékletű frontok hosszabb ideig megragadhatnak, és hőkupola jelenségszerűen akár 50 fokra is befűthetik magukat