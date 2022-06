Új éjszakai buszjárat indul Zsámbékra a Széll Kálmán térről

A Nemzeti Közlekedési Központban megtartott egyeztetések után a Technológiai és Ipari Minisztérium számos régióban rendelt meg a Volánbusz Zrt.-től a korábbinál az utasok számára kedvezőbb, bővebb menetrendet a nyári főszezon indulásától – közölte Vitézy Dávid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtitkára a Facebook-oldalán.

A 922-es és az új 922B járatok együtt az eddigi óránkénti helyett 30 percenkénti, egyenletes eljutást biztosítanak péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszakákon Budakeszire, az új 922B járat pedig tovább is.



Az államtitkár bejegyzése szerint az új járatok 0:48 és 2:48 órakor a Széll Kálmán térről indulnak 922B jelzéssel kékbuszként és tovább közlekednek Zsámbékig Páty–Telki–Budajenő–Perbál–Tök-útirányon át, ezzel új éjszakai hazajutási lehetőséget biztosítva az érintett településeknek Budapestről. Visszafelé Zsámbékról 2:00 órakor indul a jövőben agglomerációs éjszakai járat a fővárosba.

Az éjszakai járatokon a Volánbusz regionális járataira megváltott bérletei is érvényesek a megjelölt viszonylatokon belül. Vonaljegyből egy is elég végig a Széll Kálmán tértől Zsámbékig, sőt az agglomerációs részre (például budapesti bérlet mellé) kedvezményes jegyek is válthatók – olvasható a bejegyzésben.