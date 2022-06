Teljesen új szolgáltatással rukkolt elő Budapest egyik legnépszerűbb magánklinikája

A nemzetközi egészségügyi trendeknek már régóta esszenciális része, hogy a magánegészségügy is kiveszi a részét az akut esetek ellátásából. Míg itthon egy háztartási baleset, hirtelen jött rosszullét esetén egyenesen a kórházba vagy a háziorvoshoz rohanunk, addig Nyugat-Európában léteznek olyan köztes ellátási szintek, amelyek a sürgős, ám életet nem veszélyeztető panaszokra kínálnak azonnali megoldást. Ezt valósította meg Magyarországon a Doktor24 Multiklinikája. Expressz szolgáltatásukat elsősorban azoknak találták ki, akiknek nincs kedve a rohanó világban órákat várni vagy időpontot foglalni, de szintén hasznos lehet azoknak, akik szimplán nem tudják, kihez forduljanak. Az ellátás további előnyeiről dr. Sárosi Balázst, a Doktor24 Express főorvosát kérdeztük. (x)

A magánegészségügy eddig legfőképpen az előre leegyeztetett időpontokról és a nem túl sürgős, akár hetekig is halasztható beavatkozásokról szólt. Mi hívta életre a Doktor24 Express szolgáltatását, ami kifejezetten az akut ellátásra koncentrál?

Sürgősségi orvosként sok időt töltöttem Nyugat-Európában, egészen pontosan Angliában, ahol ez a fajta szolgáltatás nagy múltra tekint vissza, és a munkám során láttam, hogy komoly igény is van rá. Hazatérésem után azzal szembesültem, hogy itthon hiányzik ez az ellátási forma, a betegek jelentős része légüres térben mozog, és nem tudja, hova forduljon, ha egy sima háziorvosi ügyeleti rendelésnél többre, ám kórházi sürgősségi ellátásnál kevesebbre van szüksége. A Doktor24 ezt felismerte, és ennek eredményeként februárban egy teljesen új, egyedülálló szolgáltatást vezettünk be a XI. kerületi Multiklinikán.

Konkrétan milyen problémákra kínál megoldást az Express szolgáltatás?

Alapvetően mindent kezelünk, ami a mindennapi életben nem várt problémaként felmerülhet, a legbanálisabb kullancscsípéstől kezdve a közelmúltban meglehetősen gyakori felsőlégúti fertőzésen át a háztartási balesetekig, mellkasi, hasi fájdalomig. Az életveszélyes, időigényes és komplex kórházi hátteret igénylő panaszokra nem kívánunk megoldást nyújtani. Természetesen, ha valaki mégis betér hozzánk ilyen jellegű problémával – ami szinte kivédhetetlen –, akkor mentőt hívunk és érkezésükig stabilizáljuk a páciens állapotát, hogy mihamarabb a számára legmegfelelőbb ellátóhelyre kerüljön.

Ha valaki betér önökhöz, mire számíthat, mennyi időn belül kap orvosi segítséget?

Ügyfeleink ellátása az érkezést követő 15 percen belül elkezdődik 4 órán belül pedig az összetettebb esetek kezelése is befejeződik. A statisztika szerint jellemzően 30-40 percet vesz igénybe a páciensek ellátása az Exress ambulancián. Nagyon fontosnak tartottuk a triage (betegosztályozási) rendszer alkalmazását, hiszen könnyen előfordulhat, hogy miközben az orvos a rendelőben van a beteggel, beesik egy páciens, akinek sürgős ellátásra van szüksége.

A szakápolók dolga, hogy felmérjék a betegek állapotát, és osztályozzák, hogy ki az, aki prioritást élvez. Ehhez persze meg kell mérniük a vitális paramétereket, ellenőrizni kell a vérnyomást, a pulzust, az oxigénszaturációt, EKG-t kell készíteni. Mindez egy rövid kikérdezéssel már egyértelműsíti, hogy kinek van szüksége gyors segítségre. Ezzel együtt pontosan tudjuk, hogy mindenkinek a saját problémája a legsürgősebb, és mi ehhez igazodunk azzal, hogy a lehető legrövidebb idő alatt mindenkit ellátunk, ez is a páciensközpontú szolgáltatásunkhoz tartozik.

Az alap állapotfelmérésen túl milyen vizsgálatokra van még lehetőség?

Ami a képalkotó diagnosztikát illeti, ultrahang- és röntgenvizsgálat is elérhető szükség esetén, ezek segítségével számos életet veszélyeztető kórképet gyorsan ki tudunk zárni, és végtagsérüléseket is tudunk diagnosztizálni. Emellett van egy sürgősségi laborunk, ahol teljes vérkép és vizeletvizsgálatot végzünk, ellenőrizzük a vese- és a májfunkciót, illetve a gyulladásos paramétereket. Szükség esetén ki tudunk zárni szívizomkárosodást és vérrögképződéses kórképeket is. Ha ezek megvannak, a pácienssel közösen megbeszéljük, hogy milyen további vizsgálatokra lehet szükség, és közösen felállítjuk a leginkább megfelelő kezelési tervet.

Miért érdemes ide fordulni, elsősorban kiknek ajánlanák a szolgáltatást?

Tulajdonképpen bárkinek, akinek a rohanó világban nincs kedve, ideje órákat várni vagy időpontot foglalni vagy egész egyszerűen nem tudja, hogy a problémájával pontosan milyen szakorvost kellene felkeresni. Szintén hasznos lehet azoknak, akik dr. Google helyett hiteles és azonnali válaszokat szeretnének kapni, anélkül, hogy ahhoz órákat kellene a sürgősségi osztályon várni. Mi instant megoldást nyújtunk 30 ezer forintos alapdíjon, ami ráadásul nem több, mint amit a magánellátók többsége felszámít egy időpontfoglaláshoz kötött vizsgálat esetén. A szolgáltatás a magyarul nem beszélő külföldi állampolgároknak is kiváló alternatíva lehet, ugyanis a teljes orvosi csapat Nyugat-Európában edződött és folyékonyan beszél angolul. Emellett várjuk a családokat is, ha a gyermek már elmúlt 1 éves.

Hazánkban az állami egészségüggyel szemben egy alapvető kritika, hogy nagyon hosszúak és átláthatatlanok a betegutak, a páciensek sokszor hetekig kóvályognak az ellátórendszerben, mire eljutnak a megfelelő helyre. Hogy látják, a Covid mennyit rontott ezen a helyzeten?

A járvány alatt ez a probléma sajnos nem javult, ugyanakkor egyértelmű törekvések láthatóak az állami szektorban is ennek javítására. Azt tapasztaljuk, hogy a páciensek részéről minden eddiginél jobban megfogalmazódott az az igény, hogy a jövőben ezen a területen komoly előrelépést tegyünk. Mi részben ezt a teljesen jogos igényt szeretnénk kiszolgálni, és nem titkolt célunk, hogy ezzel egy időben az állami ellátót is tehermentesítsük nem kizárólag az elsődleges ellátásban, hanem a további, szekunder ellátás során is.

Különösen nagy előny a Doktor24-nél, hogy ha például egy páciens megkapja az alapellátást az Express szolgáltatás keretein belül, ám még szüksége lenne egyéb komplexebb vizsgálatokra, akkor „házon belül” át tudjuk irányítani a megfelelő szakorvoshoz, majd akár műtétre, rehabilitációra is lehetőség van. Ezzel nem csak rengeteg időt spórolunk a betegnek, de heteken át tartó kellemetlen szenvedéstől is megkímélhetjük.

Az eddigi tapasztalatok alapján mekkora az igény a szolgáltatásra, és milyenek a visszajelzések?

Mivel Magyarországon ez egy teljesen új ellátási forma, edukálni kell nemcsak a pácienseket, de kollégáinkat is. Be kell vezetni a köztudatba, hogy már létezik ilyen szolgáltatás. A betegforgalmi adatok alapján azt látjuk, hogy igény van rá bőven, egyre többen fordulnak hozzánk, és a kapacitásainkat úgy alakítottuk ki, hogy akár nagyobb rohamra is készen állunk.

A visszajelzéseket kiemelten fontosnak tartjuk, és kérjük is a betegeket, hogy mondják el a véleményüket, hiszen így tudunk fejlődni, jobbá válni. Az eddigi tapasztalatok szerint maximális az elégedettség. Amikor azt kérdezzük, hogy mi az, amin javítani lehetne, általában azt a választ kapjuk, hogy semmi, „ez így tökéletes”. Számunkra ez azt jelzi, hogy jó az irány, jó úton haladunk.

(Cikkünk a Doktor24 Multiklinika és az Index együttműködésben készült)

(Borítókép: Doctor24)