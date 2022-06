Mit olvasnak az ellenzéki politikusok?

„Mindennap olvassunk” – jelentette ki Orbán Viktor a CPAC Hungary konzervatív konferencián tartott beszédében. A miniszterelnök a siker receptjeként 12 pontot sorolt fel, ezek között nyolcadikként nevezte meg az olvasást.

A book a day, keeps the defeat away. Tudom, hogy ez furcsán hat. Nem vagyok tudós ember, de a helyzet az, hogy a bonyolult dolgok megértésére és átadására a könyveknél eddig még nem találtak fel jobb eszközt. A világ pedig egyre bonyolultabb, időt kell rá szánni, hogy megértsük