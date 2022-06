Kemecsei megvakított nő a támadásról: „Le akarta vágni a fejemet”

A botrányos bűnesetről ebben a cikkünkben számoltunk be először. Azóta a férfit elkapta a rendőrség, a megvakított áldozat pedig műszemet kapott, de valószínűleg sosem nyeri már vissza a látását.

Kedden Gabriella egy bírósági tárgyaláson jelent meg, de ezt még nem a vakságot okozó bántalmazás ügyében tartották, hanem emberrablás ügyében. Párja ugyanis már korábban elrabolta és gyakorlatilag fogva tartotta őt, és a nő onnan való megszökése vezetett a megvakítását eredményező bántalmazáshoz. A vádlott online kapcsolaton keresztül vett részt a tárgyaláson.

A nő a tárgyaláson azt mondta: volt párja, Gy. Attila szerinte nem egyszerűen bántalmazta őt, hanem meg akarta gyilkolni.

Ököllel és tenyérrel ütlegelt. Az orromból és a számból is ömlött a vér. Nekilökött egy szekrénynek, aminek kitört az üvege. Ezután egy olyan partvissal esett nekem, ami a benzinkutakon szokott lenni. Kimenekültem az utcára, de ő utánam jött egy bárddal. Le akarta vágni a fejemet, ezt mondta is

– számolt be a fiatal lány a bíróságon, hozzátéve, hogy volt, amikor a férfi kirángatta az autóból és a betonba verte a fejét. A tárgyaláson az is kiderült, hogy a férfi korábban Balázs álnéven mutatkozott be a nőnek, aki így hívta őt a bíróságon is.

Várandós volt a férfitől

A nő azt is elmondta: korábban várandós is volt a férfi gyermekével, de ezt nem mondta el neki, és később az állandó stressz miatt elvetélt. Egy alkalommal pedig, miután a rendőrök megbírságolták, az unokatestvéreivel együtt bántalmazta őt a párja.

Az unokatestvérei lenyomták a fejemet, úgy, hogy a csat darabokra tört. Attila vállán volt egy piros övtáska. Abból elővett egy kést. Nagyon féltem. A pengét a fejemhez tartotta, és azt mondta: »Megöllek, elveszem az életedet!«

– mondta a nő, hozzátéve azt is, hogy a férfi unokatestvérei később az elrablásában is segítettek.

Arra a kérdésre, hogy előzőleg miért csak Gy. Attila megbüntetését kérte, amikor feljelentést tett, azt felelte: korábban azt hitte, ők is félnek a férfitől, és őket is befolyásolta, de később rájött, hogy ez nem így volt, vagyis önszántukból cselekedtek.

Az éjjel-nappal ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 2011 óta a 06 (80) 225-225-ös telefonszámon tájékoztatást ad az ügyfeleknek a különböző áldozatsegítő szolgáltatásokról.

Szintén a bántalmazottak segélyvonala az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat ( OKIT) országosan, a nap 24 órájában bármikor ingyen hívható telefonszáma: +36 (80) 20-55-20.

Ha kiabálást, veszekedést hallunk, vagy valakit például monoklival látunk a környezetünkben, nem lehetünk közönyösek! Főleg, ha kiskorú is érintett, akár anonim módon is értesíthetjük a 112-t, a rendőrséget vagy a Telefontanút.

Emellett a megyei kormányhivatalokon belül ugyanúgy működnek a területi áldozatsegítő szolgálatok, itt szintén áldozatsegítő munkatársak állnak az áldozatok rendelkezésére.