Kigyulladt a szemét egy hulladéklerakóban Nagytarcsán

Közlésük szerint az eset a Gránit utcában történt. A tűzhöz riasztották a fővárosi hivatásos tűzoltókat, valamint a zuglói önkéntes tűzoltókat, akik három vízsugárral megkezdték a lángok oltását.

21.14-kor a Katasztrófavédelem már arról számolt be, hogy sikerült eloltani a lángokat. Hozzátették azt is, hogy az egységek munkáját egy erőgép is segítette.