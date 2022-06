Kiadták a figyelmeztetést, jól megázunk

Az ország nyugati kétharmadában napközben átmenetileg csökken a záporok, zivatarok száma, ezzel együtt pedig a felhőzet is szakadozottá, gomolyossá válik, és a legtöbb helyen – legalább rövid időre – kisüt a nap. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 32 fok között várható, de a tartósabban felhős nyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Mindeközben a keleti tájakon a nap nagy részében gomolyfelhős, napos idő várható, és csapadéknak is itt a legkisebb a valószínűsége. Késő délutántól, estétől azonban ismét megnő a csapadékhajlam, ekkortól már az északkeleti, keleti megyékben is van esély záporok, zivatarok kialakulására. A Dunántúlon az északi, míg máshol a délkeleti szelet kísérik élénk, helyenként erős lökések. Zivatar környezetében is lehetnek erős, esetleg viharos lökések – derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 26 és 32 fok között várható, de a tartósabban felhős nyugati tájakon néhány fokkal hűvösebb időre számíthatunk. Késő estére 17 és 25 fok közé hűl le a levegő.

Az ország nagyobb részén felhős időre számíthatunk, de kisebb-nagyobb szakadozások előfordulhatnak. Több helyen várható zápor, zivatar, amelyet néhol felhőszakadás is kísérhet. A légmozgás az ország döntő részén gyenge vagy mérsékelt lesz, majd a hajnali óráktól az Északnyugat-Dunántúlon megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. Zivatarok környezetében is lehetnek erős vagy viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 13 és 19 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A meteorológiai szolgálat minden megyére kiadta az első fokozatú, citromsárga figyelmeztetést, tizenöt megyében felhőszakadásra kell számítani.

Délelőttig elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon továbbra is több helyen valószínű zivatar, legkisebb eséllyel a Tiszántúl keleti, északkeleti területein kell rájuk számítani. A legintenzívebb cellákat felhőszakadás, jégeső és viharos széllökés is kísérheti. Napközben átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam, de a délután második felétől újra egyre alkalmasabbak leszek a légköri feltételek zivatarok kialakulásához az éjszakaihoz hasonló kísérőjelenségekkel – ekkortól már az északkeleti, keleti vidékeken is egyre nagyobb valószínűséggel számíthatunk rájuk.

Az Időkép orvosmeteorológiai előrejelzése szerint szerdán keleten marad a 30 fok körüli meleg, így ott elsősorban fáradékonyság, dekoncentráltság léphet fel, máshol az országban hidegfront hoz változást. A vérnyomás-ingadozás, keringési problémák mellett erős fejfájás, izom- és hasi görcsök léphetnek fel, növekszik az infarktusveszély is.

(Borítókép: Dylan Martinez / Reuters)