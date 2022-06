Vitézy Dávid: Budapest vezetése teljesen félreérti a Déli Körvasút fejlesztését

Saját közösségi oldalán reagált Vitézy Dávid arra, miszerint a fővárosnak kezdeményeznie kellene a kormánynál, hogy indítson vizsgálatot arra vonatkozóan, módosíthatók-ea Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia, illetve a V0 vasúti elkerülő tervei.

László Imre, a XI. kerület DK-s polgármestere a szerdai közgyűlésen elmondta, azt szeretné, hogy a Déli Körvasút-fejlesztést is magában foglaló Ferencváros–Kelenföld vasúti kapacitásbővítés ne terjedjen ki a sűrűn lakott dél-budai városrészben az átmenő nemzetközi vasúti teherforgalomra.

A Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) államtitkára bejegyzésében azt írta: Budapest vezetése teljesen félreérti a V0 Budapestet elkerülő teherforgalmi vasúti gyűrű és a Déli Körvasút funkcióját, és a két vasút ügyét is feleslegesen keveri össze.

Vitézy Dávid szerint nem állja meg a helyét az a megközelítés, miszerint egyik beruházás a másik alternatívája lenne. Mint írja, a V0 vasúti fejlesztés kifejezett célja az áruszállítás segítése, a Déli Körvasút keretében létrejövő kapacitásbővítés célja viszont a személyszállítás bővítése.

A Déli Körvasút és a V0 nem alternatívái egymásnak. A Déli Körvasút kapacitásbővítése a személyszállító vonatok miatt történik, a V0-on viszont a Budapestet nem érintő, tranzittehervonatok járhatnak majd

– fogalmazott az államtitkár, aki azt is megjegyezte, hogy ha elkészül a V0, akkor a tehervonatok jelentős része valóban elkerülheti a Déli Körvasutat, ám ez a beruházás önmagában nem alkalmas a személyszállítás fejlesztésére.

Vitézy Dávid úgy látja, hogy a V0 – amennyiben készen is lenne – önmagában akkor sem tudná annyira csökkenteni a Déli Körvasút terhelését, hogy az elővárosi vonatok számát érdemben emelni lehessen.

A csúcsidőszakban, amikor a legnagyobb szükség van a személyszállításra, már ma is alig jutnak szerephez a tehervonatok – tehát ha másfele mennek a jövőben, akkor se tudjuk sűríteni az elővárosi személyvonatokat, ha nem fejlesztjük a körvasutat

– folytatta gondolatmenetét a politikus, aki arra is kitért, hogy több szakaszon már most is zajlik a beruházások kivitelezése, a kormány ezzel párhuzamosan pedig folytatja a V0 előkészítését, illetve tervezését.

(Borítókép: Róka László / MTI)