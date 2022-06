Hernádi Zsolt: Fokozatosan ki kell vezetni az árkorlátozást

Azért is magasak az üzemanyagárak, mert túlkereslet van, az árak csökkenéséhez csökkenteni kellene a fogyasztást is – ezt mondta a Mandinernek Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója, hozzátéve:

A Mol vezetője arról is beszélt, hogy fokozatosan ki kellene vezetni az üzemanyagár korlátozását, ami ellátásbiztonsági szempontból lenne célszerű.

A magyar piac akkor tud jól működni, ha van benne valamennyi import. Márpedig a nyomott árnak kiszorító hatása van, s ebből az következik, hogy előbb-utóbb hiány keletkezik. […] Ráadásul egy ilyen hatósági intézkedés egyáltalán nem gondol a rendkívüli helyzetekre, mint amilyen most történik az osztrák finomítóban. Közgazdászként, de az ellátásbiztonságért felelős vezetőként is azt kell mondanom, hogy egy ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn

– mondta az elnök-vezérigazgató, hozzátéve, ha a magyar miniszterelnök nem küzdött volna Brüsszelben az olajembargó ellen, akkor most merőben más lenne a helyzet.

Akkor nem az lenne most a kérdés, mennyibe kerül az üzemanyag, hanem hogy van-e egyáltalán. A mezőgazdaság, az ipar, a teherfuvarozás leáll üzemanyag nélkül. Gázolaj nélkül Magyarország nem megy sehova, előre legalábbis biztosan nem. Ezért küzdött – nagyon helyesen – a miniszterelnök. És ezért támogatták hol társutasként, hol artikulált véleménnyel mások is az álláspontját.

Hernádi Zsolt a jelenlegi energiaügyi helyzetet az 1970-es évek idejének olajválságához hasonlította, kiemelve, a mostani helyzet drámaibb és elhúzódóbb is lehet.

Az olajválság alatt a kitermelő országok jelentős mennyiségi korlátozást vezettek be, hiány lépett fel a világban, s volt, amikor egész egyszerűen nem volt benzin. Jelzésértékű, hogy most a Nemzetközi Energiaügynökség már be is lengette a javasolt korlátozásokat. Ez tehát a hetvenes éveket idézi. De akár ennél durvább és elhúzódóbb is lehet a válság, mert nemcsak az olajat, hanem a gázt és a villamos energiát is érinti. Ez kivédhetetlen hármas hatás