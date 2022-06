Villámárvíz Ferihegyen, összeomlottak a menetrendek

A vihar miatt szinte megbénult a közlekedés a fővárosban, a vidéki városokat elárasztotta a víz. Földcsuszamlások, letört ágak adtak munkát a tűzoltóknak, néhol még a homokzsákok is előkerültek.

Lapunk a Budapest Airport honlapján délután 5 óra körül kiszúrta, hogy számtalan járat késik, vagy törölve lett. Kerestük a cég kommunikációs osztályát, ahonnan Valentínyi Katalin, vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgató az Indexnek küldött levelében azt írta, a délutáni órákban a repülőtér környezetében is heves zivatar tombolt, amelynek epicentruma éppen a repülőtér felett volt.

A hatalmas esőzés miatt először a 2-es futópályát 15:50 és 16:20 között, majd az egyes futópályát is le kellett zárni 16:10 és 16:25 között, mivel a felület alkalmatlan volt a le- és felszállásra. A felhőszakadás miatt 12 gép várakozott a légtérben, míg négy járat másik repülőtéren történő leszállás mellett döntött. Több mint fél órán át nem szállt le gép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, és ezen idő alatt a földi kiszolgáló szervezetek is leállították a gépek kiszolgálását az időjárási körülmények miatt. A további induló járatok esetében is várhatók késések a mai napon