Bolondját járatja velünk ma az időjárás

Szeszélyes nyári záporok és más csapadékformák lephetik meg az utcára merészkedő embereket csütörtökön. Az Országos Meteorológiai Szolgálat ugyanis egyre több helyen jelez záporokat és hevesebb felhőszakadást. Ezen a meteorológiailag változékony napon még egy tubát is sikerült lencsevégre kapni.

Csütörtök reggel óta jelentősen változott az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadást jelző térképe. Míg a nap korai szakaszában csak néhány kisebb területen jeleztek heves csapadékot, most Magyarország nyugati és déli részén is nagyobb területen riasztanak az intenzívebb időjárási jelenség miatt.

Országos Meteorológiai Szolgálat

Az OMSZ oldalán azt írja, a légkör az esti és késő esti órákban is aktív marad. A zivatartevékenység pedig csütörtökön éjjel a Dunántúlon és a déli megyékben valószínű. Kiemelik: pénteken is csapadékos időre számíthatunk, lesz, ahol viharossá is fokozódhat az északi szél. Az Országos Katasztrófavédelem Instagram-posztban hívja fel a figyelmet az erős széllökésekre.

Holnapra viharos szelet ígér a meteorológia. Vigyetek magatokkal bordásfalat, hogy legyen mibe kapaszkodni!

– írták a bejegyzésben.

Újra tubát észleltek az országban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Instagram-oldalán tett közzé egy fotót, melyen egy különleges, de veszélyes időjárási jelenség látható. Mint írják, a tuba talajt nem érő felhőtölcsér, mely a megfigyelések szerint Magyarországon is gyakran előfordul a nyári félévben; leginkább zivatarfelhőből nyúlik alá. Abban az esetben, ha a felhőtölcsér földet ér, tornádóról beszélünk.

Önnél is szakad az eső? Fotózza le! Küldje el nekünk!

(Borítókép: Éticsiga eső után a városi betonjárdán Kőbányán. Fotó: Róka László / MTI)