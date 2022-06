A kormány különadói sújtják a söripart

Az energiaválság és az ukrán háború mellett július elsejétől jövedékiadó-emelés is sújtja a söripart, ami további áremelkedéseket okoz, ám jó eséllyel nem haladja meg az élelmiszerpiacon tapasztalt növekedés mértékét.

A várható emelkedésről Kántor Sándor, a Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója beszélt.

Az alapanyag- és csomagolóanyag-ellátásban is nehézségekkel küzdő söripart is sújtják a kormány által kivetett ágazati különadók, a jövedéki adó mértéke 1620 forintról 1800 forintra emelkedik, ami bizonyosan megjelenik a bolti árakban is.

Ugyanakkor Kántor Sándor bizakodó a sörfogyasztás növekedésével kapcsolatban az első féléves adatok alapján, az éves fogyasztás várhatóan a drágulás ellenére is nagyobb lesz, mint a tavalyi, aminek az egyik hajtóerejét a prémium és az alkoholmentes kategória jelentheti.