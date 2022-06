Több mint száz onkológiai robotsebészeti műtétet végeztek fél éven belül két budapesti kórházban

A robotsebészeti gépek beszerzésére az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 1,3 milliárd forintos európai uniós támogatásból nyílt lehetőség, amik 2021. december 16-án érkeztek meg a projektet vállaló két budapesti kórházba. A technológia elsajátítása után az új év első hónapjában már el is indulhattak a robotasszisztált onkosebészeti beavatkozások, ami Európában az egyik legmodernebb operációs technológiának tekinthető.

– ismertette Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, Polgár Csaba.

A módszer magyarországi bevezetésében főszerepet vállaló sebészek szerint, ha a támogatási rendszer is megengedi, jóval hamarabb érik el az irányszámot.

Polgár Csaba elmondta, hogy eddigi tapasztalataik alapján a betegek az eljárás után kevesebb ideig lábadoznak, funkcionális eredményeik jobbak lesznek, így életminőségük is javul.

A Jahn Ferenc Kórház urológiai osztályának főorvosa, Tenke Péter ismertette, hogy náluk elsősorban urológiai daganateltávolító robotsebészeti eljárásokat hajtanak végre, ami a betegeiknél számos előnnyel jár.

– részletezte az urológus főorvos, hozzátéve, hogy a 45–65 év közötti érintettek körében ez kiemelt jelentőségű.

Az ultrahangfej is a karokra helyezhető, aminek képét a műveleti képernyőre kivetítve, jobban meghatározható a daganat kiterjedése, ezzel például sok, korábban nem megmenthető vese nagyobb százalékban megtartható

– mondta Tenke Péter, és hozzátette, hogy a robotsebészet alkalmazásával a várólisták is rövidebbek lehetnek, ugyanis kisebb létszámú személyzettel elvégezhető eljárás, csupán három ember, egy sebész, egy műtősnő és egy asszisztens is elegendő hozzá. A korábbi műtőscsoport másik fele pedig velük párhuzamosan másik operáción tud részt venni.

Az Országos Onkológiai Intézetben elsősorban nőgyógyászati onkosebészeti beavatkozásokat hajtanak végre, a részleg főorvosa, Novák Zoltán részletezte az eljárást.

A műtétet továbbra is a sebész végzi bőrmetszésen keresztül a szervezetbe bejuttatott konzolokkal, ami lemodellezi a sebész mozdulatait, a robotkaroknál kisebb mértékű kilengés is beállítható, így akár a kézremegést is képes kiszűrni. A nagy felbontású 3D-s HD minőségű videó képe az operáció alatt nagyítható, így precízebb és bonyolultabb műveletek végezhetőek. A finom mozgásoknak köszönhetően az idegek megtartására nagyobb lehetőség van, ezzel az ilyen beavatkozások után előforduló vizelettartási nehézségek nagy arányban elkerülhetőek