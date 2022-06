Török Gábor: Ez a legerősebb Orbán-kormány, amit valaha láttunk

Politikai értelemben a legerősebb 2010 utáni kormány jött létre Orbán Viktor vezetésével Török Gábor szerint. A politológus egy rádióinterjúban többek között azt is kifejtette, miért került kedvező helyzetbe a miniszterelnök az új kabinet megalakulásával.

Az ötödik Orbán-kormány megalakulásával politikai értelemben a 2010 utáni kormányok legerősebbike jött létre – jelentette ki Török Gábor az Inforádió Aréna című műsorában.

A politológust elmondása szerint nagyon sok minden meglepte a kormányzat összetételét tekintve. Álláspontja szerint egyfajta „best of” kormány állt össze, ráadásul sok lehetséges név szóba került előtalálgatásként a választásokat megelőzően.

Török Gábor úgy látja: szinte mindenki tagja lett Orbán Viktor új kormányának azok közül, akikre korábban gondoltak az elemzők, de azok is benne maradtak a kabinetben, akiket sokan erős embernek tartottak ugyan, viszont azzal számoltak, hogy kikerülhetnek a kormányzatból.

Az összes erős szereplő a kormányban van, ráadásul, ha megnézzük a feladatmegosztást, akkor is azt látjuk, hogy egyes feladatokat, gondoljunk például az uniós együttműködésre vagy forrásszerzésre, több miniszter között osztotta el a kormányfő

– fogalmazott a politológus, aki szerint az Orbán Viktorra korábban is jellemző hatalmi politika ezúttal csúcsra járatódott a kormány összeállításánál.

Török Gábor arról is beszélt, hogy a miniszterelnök szempontjából mindez egy nagyon kedvező helyzet, amelyben szinte az összes szereplőt érdekeltté tette a kormány sikerében; de abban is, hogy a kormány sikeréért egymással vállvetve, ám valójában egymással szemben is dolgozzanak, azonban semmiképp sem Orbán Viktorral szemben – tette hozzá.

A politológus szerint az új kormányban mindenkinek nagyon szűk, kijelölt mozgástere van, ezek a mozgásterek ugyanakkor néha közös metszetekben is kirajzolódnak, amik fölött ott a miniszterelnök, akinek nyilván szabad átjárása van az egyes tárcák és az egyes költségvetési tételek fölött is.

Ez talán ebből a szempontból a legeslegerősebb Orbán-kormány, amit eddig láttunk

– fogalmazott az Inforádiónak Török Gábor.

Lesz következménye Jakab Péter lemondásának

Jakab Péter lemondásával kapcsolatban Török Gábor elmondta, „kikerülhetetlen volt, hogy legyen következménye annak a kudarcsorozatnak, ami a Jobbikot jellemezte, és már a korábbi elnökségek ideje alatt is megvolt”.

Várható volt, hogy előbb vagy utóbb, de lesz személyi következménye annak, amilyen irányba az elmúlt időszakban elmozdult a Jobbik politikája

– fogalmazott.

A Momentum helyzete meglátása szerint ugyanakkor reménytelibb, ugyanis a párt 2022-ben megalakulása óta először került be a parlamentbe, amit akár egy építkezési időszakként is lehet értelmezni.

Török Gábor azt is megjegyezte, hogy a Momentumban még megvan az a potenciál, hogy komolyabb szereplővé váljon a magyar politikában.

Ráadásul a Momentumnak azért van, ha nem is világos, de körvonalazható politikai stratégiája, mondanivalója, politikai tartalma és hozzá kötődő szavazótábora, még ha ez nem is olyan erőteljes, mint ahogy azt néhányan gondolják a párton belül

– mondta a politológus.

(Borítókép: Török Gábor. Fotó: Ajpek Orsi / Index)