Még nem tudják, mitől lehetnek Bodrogi Gyula fájdalmai

Bodrogi Gyula az elmúlt időszakban többször is rosszul lett, kórházba is kellett szállítani. Május végén az intenzív osztályra került, mert nem kapott levegőt és fulladozott. A Kossuth-díjas színészt az intenzív osztályon ápolták Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Több vizsgálaton is átesett – mint kiderült, a tüdeje bevizesedett – és hamar hazaengedték.

A művész most arról számolt be, hogy már a gyógyulás útján van, egész nap otthon pihen és a családja mindenben segít neki. Sokat olvas, tévézik és masszőr is jár hozzá, de már alig várja, hogy visszatérhessen a színházba.

Egy CT-vizsgálatra várok még, hogy megállapítsák, mitől lehetnek fájdalmaim, és azt orvosolni tudják. Ha a bal lábamra lépek, a csípőm környéke sajog. Nem tudjuk, mi okozhatja

– nyilatkozta a színész a Borsnak.

Kedvese, Angéla – aki nagyon aggódik érte – el sem mozdul mellőle, egész nap vele van és vigyáz rá. Bodrogi Gyula eleinte járókerettel járt, most már bottal.