Kiadták a riasztást, több mint harminc fok lesz

Ugyan napos időre van kilátás pénteken, sok helyen azonban így is felhős lehet az ég. Felhőszakadásra a hevesebb zivatargócokban van esély, tizenhét megyére viszont kiadták a figyelmeztetést zivatar veszélye miatt.

Pénteken általában gomolyfelhős, napos idő ígérkezik, de kezdetben a Dunántúlon erősen felhős területek is lesznek. Több helyen várható zápor, zivatar, délelőtt inkább a Dunántúlon, majd délután a Dunától keletre nagyobb számban,írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A hevesebb zivatargócokban felhőszakadás is előfordulhat. Az északias szél a Dunántúlon erős, az Alpokalján, a Kisalföldön, a Balaton térségében időnként viharos is lehet, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 23, 30 fok között valószínű, de a Tiszántúlon 31, 33, a Nyugat-Dunántúlon 21, 22 fok is lehet. Késő estére 19 és 23 fok közé hűl le a levegő.

A meteorológiai szolgálat több megyére adott ki figyelmeztetést zivatar és felhőszakadás miatt, és több mint húsz járásbanvan érvényben riasztás az aktuális és néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségek miatt.

Megbénította az országot a vihar

Csütörtök délután heves vihar vonult át Magyarország területén, Budapesten késő délutánig mintegy harminc esetben kellett végrehajtani beavatkozást a tűzoltóságnak. Főként pincékbe, ingatlanokba befolyt vizet és kidőlt fákat távolítottak el.

Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhelyettese az Index érdeklődésére elmondta, legfőképpen a nagy mennyiségű csapadékvíz okozott problémát, fennakadást.

A szóvivőhelyettes elmondta: a legtöbb riasztás Baranya megyéből érkezett, majd Veszprém megye délnyugati részéből és Pest megye több településéről is nagyon sok segélyhívás érkezett.

Az ítéletidő a légi közlekedést is megnehezítette. A Budapest Airport lapunknak adott tájékoztatása szerint a felhőszakadás miatt tizenkét repülőgép várakozott a levegőben, négy járat pedig egy másik repülőtéren történő leszállás mellett döntött.

A vihar miatt több mint fél órán át nem szállt le repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

(Borítókép: Balázs Attila / MTI)