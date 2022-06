Orbán Viktor: Nem vagyunk mulya kormány

A miniszterelnök szokásos pénteki rádióinterjúban jelentette be, hogy a lakossági fogyasztók mellett a kisvállalkozóknak is marad a rezsicsökkentés, a részletszabályokat rendeletben rögzítik majd. A kormányfő emellett az ukrajnai háborúról és annak gazdasági következményeiről is beszélt, az extraprofitadóról azt pedig mondta: „Ki fogják bírni a cégek”.