Gigaszörny jelent meg a bajai égbolton

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint pénteken és szombaton is leginkább napos idő várható. Emellett azonban egyes megyékben kialakulhatnak záporok, zivatarok és felhőszakadás is. A legalacsonyabb péntek éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul, szombat nappalra pedig 25 és 31 fokig is melegedhet a levegő.