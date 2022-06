Ha nem az emberek fizetik meg a különadót akkor kik, a gombák?

Hatalmas port kavart a magyar sajtóban a Ryanair döntése, amely szerint az extraprofitadót az utasokkal fizetteti ki, a 3900 forintos felárat pedig azoktól is elkéri, akik még korábban foglaltak helyet valamelyik járatra. Míg az utasok egy része teljesen kiborult a légitársaságra, egyre hangosabb az a tábor is, amely arra emlékeztet, hogy az adót valójában a kormány szedi be az emberektől – csak épp a Ryanairen keresztül.