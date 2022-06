A magyar médiahatóság nem talált kivetnivalót a Netflix bizarr szériájában

Idén áprilisban mutatta be a Netflix streamingszolgáltató A terhes férfi (He's Expecting) című, nagy vihart kavaró nyolc részes japán filmsorozatát. A nézői felháborodás borítékolható volt, miután az új széria egy olyan világba kalauzolja a nézőket, ahol már a férfiak is teherbe eshetnek. A történet szerint a főszereplő, Kentaro (Takumi Saitoh) utálja a gyerekeket, ezért is kap szinte sokkot amikor egy rosszulléte után kiderül, hogy babát vár. (A sorozatról írt kritikánk itt olvasható.)

Nem kellett sokat várni arra, hogy a bizarr jelenetekben bővelkedő alkotás a magyarországi nézőknél is kiverje a biztosítékot. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) érkező bejelentés azt kifogásolta, hogy

A terhes férfi című Netflix-sorozat megtekintését a szolgáltató már 13 éves kortól ajánlotta a nézőknek.

Az Index megkereste a médiahatóságot, arról érdeklődve, hogy milyen szempontok alapján hoztak döntést a hivatkozott Netflix-produkció ügyben. Az NMHH azt közölte, hogy mivel a Netflix üzemeltetője Hollandiában bejegyzett társaság, nem tartozik magyar joghatóság alá. Ilyen esetben – ha jogsértés merül fel – az NMHH nem a szolgáltatót, hanem az adott ország hatóságát keresi meg.

A hazai szabályozás szerint a streaming (lekérhető) szolgáltatóknak hatékony műszaki megoldásokkal kell biztosítaniuk, hogy a tizennyolc éven aluliak számára nem ajánlott kategóriába sorolt (V. korhatári kategória) és a pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmazó műsorszámok (VI. korhatári kategória) kiskorúak számára ne legyenek elérhetők.

A hatóság ezek alapján vizsgálta meg a kifogásolt epizódokat és megállapította, hogy azokban nem szerepeltek olyan káros tartalmak, amelyek miatt azokat a médiaszolgáltatónak a fenti kategóriák valamelyikébe kellett volna sorolnia.

Mivel a magyar médiaigazgatási szabályok megsértése nem merült fel, a hatóság nem továbbította a bejelentést a holland társhatóságnak.

Csoda történt. Józsi teherbe esett

A gyermekvédelmi törvény alapvető gyermekjogok fejezetében az áll, hogy tilos tizennyolc éven aluliak számára olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely (...) a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést (...) jeleníti meg.

Ennek teljesülését is vizsgálta a hatóság. Lapunknak Meszleny László, a Médiatanács tagja azt mondta, A terhes férfi c. sorozat különleges esete leginkább Schwajda György: A rátóti legényanya című forgatókönyvében olvasható történethez hasonlítható, melyben Józsi csodás módon teherbe esett. A hatóság öttagú döntőbizottságának tagjai kivétel nélkül úgy látták, hogy a japán sorozat vizsgált epizódjainak ábrázolásmódja egyértelműen parodisztikus, szatirikus, így nem sértett törvényt.

A születéskori nemnek megfelelő önazonosság képi megjelenítés nem is ezekben az említett alkotásokban, hanem például a Hegyi doktor című osztrák-német sorozat esetében volt vitatott megítélésű.

A műsorszámot több televíziós csatorna is vetítette (a 9. évadig a közszolgálati is); a Youtube-on ma is elérhető „gyermekeknek készült tartalom” közönségbeállítással. A sorozatnak ebben az epizódjában a 17 éves Paula a szülei elé áll és elmondja, hogy nem akar többet nő lenni. A szülők az első sokk után végül is lányuk érdekeit nézve beleegyeznek a hormonkezelésbe. A megítélés nehézségét az okozta, hogy a nemét még nem változtatta meg (így azt nem is jelenítették meg) de a történet szerint a hegyi doktor arra utalt, hogy miután betöltötte a 18. életévét, át lehet operálni.

Egyébként a Netflix műsoraival kapcsolatban a hatósághoz eddig négy bejelentés érkezett, ezek közül azonban csak egynél, a Locke & Key – Kulcs a zárját című sorozat esetében találták úgy, hogy azt nem megfelelő korhatári kategóriába (13+) sorolták, ezért az ezt a bejelentést továbbította az NMHH a a holland társhatóságnak.

