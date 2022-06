Robotika, influenszerkedés: ha egy különleges táborba vinné a gyerekét

Közeleg a nyári szünet, ami minden évben komoly fejtörést okoz a szülőknek: idén nyáron csak a piaci alapon működő táborokban mintegy 225 ezer gyerek fog részt venni, és bár még mindig a sporttáborokra a legnagyobb a kereslet, mellette egyre hangsúlyosabban megjelennek a kínálatban a mesterséges intelligenciára, social médiára épülő foglalkozások. A pszichológus szerint fontos, hogy a tematika kiválasztásakor az életkor mellett a gyerek személyiségét, érdeklődését is szem előtt tartsuk.

Egyre nagyobb az igény a különleges táborokra – jelentette ki az Index megkeresésére Tóth Béla, a Táborfigyelő vezetője. Kiemelte, hogy a meghökkentő, már-már egészen extrémnek mondható táborok 8-9 évvel ezelőtt kezdtek megjelenni a piacon, és azóta a gyerekek és a szülők részéről érkező igények folyamatosan változnak: ami korábban még különlegesnek számított, mára teljesen megszokottá vált.

Tíz éve még abszolút megvolt például az újdonság varázsa a katonai, illetve a dzsungel tematikáknak, mára viszont ezek a foglalkozások abszolút beépültek a kínálatba, minden szezonban rengeteg gyerek keresi az ilyen típusú táborokat, és azt is elvárják, hogy a program évről évre megújuljon, azaz hogy ne ugyanaz történjen, mint tavaly nyáron

– mondta Tóth Béla, megjegyezve hogy éppen ezért a táborszervezőknek folyamatosan követnie kell az aktuális trendeket, öt éve még például senki nem gondolta, hogy ekkora lesz az érdeklődés az influenszer–youtuber táborok iránt, ma már viszont ezekre is nagyon nagy a kereslet, de népszerűek az állatokra, illetve a mesterséges intelligenciára épülő foglalkozások is.

A Táborfigyelő vezetője beszélt arról is, hogy ma már csak a tematikus táborokra van igény, ahol a foglalkozásokat valamilyen témakör köré csoportosítják, legyen az a sport, a kaland, vagy művészet. Ezen belül is egyre nagyobb a szegmentáció, ma már például nemcsak zenei táborok vannak, hanem célzottan indulnak olyan turnusok, amelyeket kifejezetten a gitárra vagy a fafúvós hangszerekre építenek. Ezzel szemben a most tábort foglaló szülők idejében jellemzően csak olyan úttörő- vagy cserkésztáborok voltak, ahol a sport, illetve a kézműves foglalkozások még vegyesen voltak jelen.

Csak a képzelet szab határt

2022-ben valóban egészen meghökkentő hirdetésekre lehet bukkanni, íme néhány az izgalmasabbnál izgalmasabb tábori leírások közül:

Élj úgy, mint Robin Hood! : Egy andocsi táborban a gyerekek fákon lakhatnak, éppúgy, mint Robin Hood és csapata. A légbeli táborhelyszín annyira szövevényes, hogy a táborozó akár minden nap más útvonalon juthat el a szobájába – ha épp erre van igénye.

: Egy andocsi táborban a gyerekek fákon lakhatnak, éppúgy, mint Robin Hood és csapata. A légbeli táborhelyszín annyira szövevényes, hogy a táborozó akár minden nap más útvonalon juthat el a szobájába – ha épp erre van igénye. Nyomtasd ki Schwarzenegger szemgolyóját! – hirdeti egy kecskeméti tábor, ahol igazi, mozgásképes humanoid robotot és annak alkatrészeit nyomtathatják ki a gyerekek 3D-s technikával.

– hirdeti egy kecskeméti tábor, ahol igazi, mozgásképes humanoid robotot és annak alkatrészeit nyomtathatják ki a gyerekek 3D-s technikával. Nyári tábor lázadó lányoknak: Ebben a táborban a résztvevők többek között fejleszthetik önbecsülésüket, megismerkedhetnek az egyenlőségre és kölcsönösségre épülő párkapcsolatok jellemzőivel, és tanulhatnak a szexuális egészségről. A délelőtti foglalkozások a PATENT Egyesület és a NANE Egyesület közös iskolai erőszak-megelőző programjának interaktív gyakorlataira épülnek.

Az említett táborokról egy pszichológus véleményét is kikértük. Pósa-Kovács Lilla a robotikával, 3D-s nyomtatással foglalkozó táborra reagálva elmondta: a karantén sok esetben azokban a gyerekekben is felerősítette a kütyük tanulmányozása iránti érdeklődést, akiknek erre korábban nem volt nagy igénye, többek között ezért is lehetnek olyan népszerűek a mesterséges intelligenciára, okoskütyükre épülő foglalkozások.

„Az, hogy vannak olyan táborok, amelyekben a gyerekek fákon lakhatnak, visszatalálhatnak a természethez, valóban ki tudja őket szakítani a hétköznapokból és új élethelyzetek elé állíthatja őket, amiből tanulhatnak, töltődhetnek. A karanténidőszak óta ez az igény is fokozódott” – mutatott rá a pszichológus, hozzátéve, hogy az edukatív táborok iránt is sokan érdeklődnek, itt a fiatalok nyíltan kérdezhetnek és azonnali, szakértői választ is kaphatnak akár olyan tabutémákról is, mint a szex.

„Amennyiben ezek a foglalkozások a szexpozitív és elfogadásközpontú szemléletet képviselik, felírnám »receptre« minden serdülőnek, sőt, a kisebbeknek is, életkoruknak megfelelő témákban” – hangsúlyozta.

Miért jó táborozni?

Pósa-Kovács Lilla arra a kérdésre, hogy egyáltalán miért jó táborozni – azon túl, hogy így a szülőnek a nyári szünetben is van kire bízni a gyereket –, kifejtette: a szociális készség fejlesztése mellett a tábori közeg lehetőséget adhat arra is, hogy a diákok megtapasztalhassák a flow-élményt, amiből később, az új tanév során is bármikor meríthetnek.

„Mindemellett fejlődhet az érzelmi intelligenciájuk azzal, hogy alkalmazkodni kell, megismernek és elfogadnak más nézőpontokat. Az önbizalmuknak pedig külön jót tesz, hogy egy új, addig ismeretlen helyen anya és apa nélkül is tudnak boldogulni, önállóan helyt tudnak állni. Az élmények átbeszélése pedig pozitív hatással lehet a szülő-gyerek kapcsolatra” – fogalmazott a szakember. Továbbá arra is kitért: a tábor kiválasztásakor fontos figyelembe venni, hogy milyen a gyerek személyisége, érdeklődése, hogy hány éves, vagy hogy aludt-e már külön a szülőktől.

Ahogy arról korábban már írtunk, 2022-ben rekordévre számítanak a táboroztatók. Tóth Béla most az mondta, hogy csak a piaci alapon működő táborokban mintegy 225 ezer gyerek fog részt venni. A szülők többsége már leadta a jelentkezést, de még most is magas a foglalók aránya. A Táborfigyelő vezetője szerint nem árt igyekezni, a különleges turnusok ugyanis hamar betelnek.

(Borítókép: A 3D konstruktőrök tábora. Fotó: taborfigyelo.hu)