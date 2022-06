Fél nap alatt 300 gyorshajtót kaptak el a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitánysága 2022. június 7-én és 8-án sebességmérési akciót tartott a kerületben − írja honlapján a rendőrség.

Két helyszínen, 11 óra alatt összesen 275 gyorshajtóról készített felvételt a traffipax, ami azt jelenti, hogy kétpercenként közel egy járművezető lépte át a sebességkorlátozást. A sebességhatárt túllépő sofőrök közigazgatási bírságra számíthatnak.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közleménye szerint továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, azon belül is az egyik legfőbb baleseti veszélyforrásra, a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.