Jégeső, felhőszakadás – kiadták a figyelmeztetést

Késő délutántól az Alpokalján és a Dél-Dunántúlon egy-egy hevesebb zivatar kialakulása sem zárható ki. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Késő estére 17 és 23 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este az északkeleti megyékben is előfordulhat zápor, zivatar, de késő este mindenütt megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kiderül az ég. A szél több helyen élénk marad, a Zemplénben és a Nyírségben azonban erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul, de a szélvédett északi völgyekben ennél néhány fokkal hidegebb is lehet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Felhőszakadás és zivatarok jönnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint északnyugat felől hidegfront érkezik, amelynek hatására több helyen lehet számítani zivatarok kialakulására a Dunántúl nyugati felén. A délnyugati országrészben délután egy-egy hevesebb zivatar sem kizárt. A zivatarok miatt több helyen első fokú riasztást adtak ki több járásra.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Alacsonyabb valószínűséggel a Dunántúl keleti felén, illetve késő délutántól, estétől az Északi-középhegység térségében is előfordulhat egy-egy zivataros góc. A zivatarok miatt első fokú figyelmeztető jelzés van érvényben.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A cellákhoz viharos, akár óránkénti 80 kilométeres sebességű széllökés, jégeső és intenzív csapadék, a nyugati, délnyugati tájakon felhőszakadás társulhat. A meteorológiai szolgálat felhőszakadás miatt is kiadta az első fokú figyelmeztetést.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Az éjszakai órákra fokozatosan stabilizálódik a légkör.

(Borítókép: Majama Kimimasza / EPA / MTI)