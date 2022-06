Kiderült, hogy mi a feladata Orbán Viktor politikai igazgatójának

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a saját feladatairól, az inflációról, a gyengélkedő forintról, valamint a kormány gazdaságpolitikájáról is beszélt.

Orbán Balázs így foglalta össze a miniszterelnök politikai igazgatójának feladatait:

Tanácsadói feladatokat látok el. Az én feladatom az, hogy az államigazgatás napi szintű működésén túlmutató módon nemzetközi folyamatokat elemezzek, nemzetközi kapcsolatrendszereket építsek, és közpolitikai, nagyobb stratégiai jellegű kérdésekben, ha kíváncsiak a véleményemre, elmondjam.

Orbán Balázs az ATV Egyenes beszéd című műsorában arról is beszélt, hogy az Orbán-kormány 2010 után mindig odafigyelt arra, hogy a költségvetési fegyelem és az államadósság-szabály nélkül nem lehet sikeres Magyarországot építeni.

Arra is figyeltek, ha „elengedik” a költségvetést és az államadósságot, európai összehasonlításban akkor is legalább a középmezőnyben maradjunk, ne legyen túlköltekezés, és azt is nézik, hogy milyen eredményei vannak a költekezésnek.

Arra a kérdésre, hogy milyen forrásokból számolnak bevételnövekedéssel a 2023-as költségvetésben, elmondta: például azok a gazdasági mutatószámok, amelyek most nehézségeket okoznak – ilyen az infláció – automatikus bevételnövelő hatással járnak. Vannak bevételnövelő intézkedések is, de világossá tette, hogy ezek csak és kizárólag azokat a szektorokat terhelik, amelyek extraprofitra tettek szert, és nem a kisvállalkozói, vagy lakossági szektort érintik. Az inflációval összefüggésben azt is megemlítette, hogy Európa inflációtérképén láthatjuk, minél közelebb van egy ország a fronthoz, annál magasabb az infláció.

Orbán Balázs a történelmi mélypontra zuhant forintról úgy fogalmazott, hogy azok a lépések, amelyek megszülettek, vagy meg fognak születni a következő hónapokban, egyértelművé teszik, hogy Magyarország piaci pozíciója és a költségvetés is stabil, miközben az államadósság csökkenő pályán van. A kormánynak viszont a stabilitáson túl nincs konkrét árfolyamcélja.

Azt továbbra is jónak gondolják, hogy nincs euró, mert ha az adott ország gazdasága egy bizonyos fejlettségi szintet nem tud elérni, akkor kikerülnek a kezéből egyes monetáris ösztönzők, amelyek szuverenitásvesztést eredményeznek, és pont az ilyen válságos helyzetben nem maradnának eszközeik.

A családi pótlék emelése nem merült fel, mert a kormány más családtámogatási intézkedésekben gondolkodik. Orbán Balázs hozzátette: a legkisebb keresetűeknél a fogyasztói kosárban a legnagyobb tételek az alapvető élelmiszerek és a rezsiköltségek, valamint a benzinköltség, ezért döntöttek az árstopok politikája mellett.

Az árstopok meghosszabbításával kapcsolatban Orbán Balázs nem előlegezte meg a kormány döntését, de annyit elárult: látják, hogy az intézkedések beváltak és jól működnek, ezért azon dolgoznak, hogy minél többet, minél kiterjedtebb módon meg tudjanak tartani.

