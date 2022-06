Három fontos közteret államosítana a kormány, az V. kerület kapná meg

Állami tulajdonba adná a Podmaniczky, a Vörösmarty és a Széchenyi teret a kormány egy készülő törvényjavaslat szerint, amelyeket aztán a V. kerületi önkormányzat kapna meg. A Pénzügyminisztérium szerint az intézkedés alkotmánysértő is lehet.

Három kiemelt budapesti közterületet államosítana a kormány. A Podmaniczky Frigyes tér, a Vörösmarty tér és a Széchenyi István tér jelenleg a Fővárosi Önkormányzat tulajdona, de augusztustól állami tulajdonba kerülne, méghozzá anyagi ellentételezés nélkül – tudta meg a hvg.hu. A négy helyrajzi számon nyilvántartott három teret az állam szeptembertől a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.-n keresztül az V. kerületi önkormányzat ingyenes vagyonkezelésébe adná.

A lap információi szerint a jogi megoldás egy, a kormány számára készített pénzügyminisztériumi előterjesztésben szerepel, a jövő évi költségvetés megalapozását szolgáló törvényben, amelynek ötletadója valójában a korábbi V. kerületi fideszes polgármester, Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda volt.

Az államosítás szükségességét az új közösségi terek megteremtésével, a régiek fejlesztésével, a zöldterület-fejlesztéssel, valamint a belvárosi lakosság életminőségének javításával indokolják. A hvg.hu úgy tudja, az indokok között az is szerepel, hogy az V. kerület egységes közterület-használati rendszert működtetne az ingatlanokon.

Ez azért lényeges, mert a jövőben a közterületek hasznosítása is az V. kerület hatásköre lenne, így a főváros helyett a kerület szabná meg a rendezvények által fizetett bérleti díjakat, és a bevételek is a kerület kasszájába folynának be.

Az államosítás jogi aggályaira a Pénzügyminisztérium is felhívta a figyelmet a kormány-előterjesztésben, miszerint a tulajdonjog elvesztése a főváros részére megkérdőjelezhető módon ellentételezett, valamint ez az önkormányzati tulajdonjog Alaptörvényben foglalt megsértésével is járhat. A lap beszámolója szerint erről a Fővárosi Önkormányzat semmilyen formában nem értesült előzetesen.

