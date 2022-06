Megdőlt a napi szélrekord a fővárosban

2022. június 13-án hidegfront vonult át Magyarország felett. Sokfelé megerősödött, sőt nagyobb területen – főként zivatarok környezetében – viharossá fokozódott a szél – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A fővárosban az esti órákban volt a legerősebb a légmozgás, akkor János-hegy állomásukon 22,7 méter per másodperc (81,7 kilométer per óra) széllökést mértek, amellyel megdőlt a maximális napi széllökés budapesti rekordja. A korábbi rekord 21,8 méter per másodperc (78,5 kilométer per óra) volt, amelyet 1976-ban regisztráltak Budapest Örsödön.

Mint írják, a szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére azonban előfordulhat, hogy szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között. Az abszolút szélsőértékek, vagyis az eddig mért legnagyobb, legkisebb értékek rendszerint csak egy-egy földrajzi helyre és nagyon rövid időszakra vonatkoznak. Ellenőrzésük és elfogadásuk ezért mindig részletes vizsgálatot igényel.

Bekövetkezésük gyakran különböző meteorológiai jelenségek véletlenszerű egybeesésének és bizonyos lokális hatások megerősödésének következménye. Az is előfordulhat, hogy a mérés körülményeinek megváltozása, vagyis az eredeti adatok inhomogenitása miatt képvisel rekordot az idősor egyébként átlag körüli eleme – írták.