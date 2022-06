Mostantól a belvárosban is becsekkolhatunk a repülőútra

Mostantól a Wizz Air, az Air France-KLM, a Norwegian és az Aegean utasai kinyomtathatják a csomagjaik azonosító címkéit akár a belvárosban is, egyes járatokra pedig az utasfelvétel és a beszállókártya kinyomtatása is elvégezhető – számolt be az Airportal.hu. Az önkiszolgáló terminálok a Kálvin tér 4. szám alatt nyílnak meg.

Az utasok – a terminálhoz érve – maguk adhatják le csomagjaikat az erre kialakított drop-off pultoknál.

Így a reptér sokkal komfortosabb élményt biztosít az utasoknak, hiszen ezzel az intézkedéssel leegyszerűsítik és felgyorsítják a folyamatokat. Várhatóan a repülőtéri sorban állás is csökkenni fog.