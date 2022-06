Cser-Palkovics András: Amit tud, megpróbál kigazdálkodni a fehérvári önkormányzat

A székesfehérvári önkormányzat vezetője az ATV Egyenes beszéd című műsorában beszélt a kormányhatározat nyomán előállt helyzetről. Nem minősítette azt az értesülést, amely szerint 2024-ben egyszerre tartanák az önkormányzati és az európai parlamenti választásokat Magyarországon. Azt azonban megjegyezte, hogy ha májusban lesznek a választások, akkor utána majdnem egy fél évet kell várni az új testületnek, hogy munkába álljon, hiszen az előző képviselőtestület mandátuma októberig szól.

Megismételte javaslatát, hogy a közvilágítás áramigényét és a szociális intézményeket, az óvodákat és bölcsődéket tartsák meg a rezsicsökkentés védelme alatt. Szerinte ez nagy segítség lenne, kiemelte azonban, hogy a kormány komoly döntést hozott azzal, hogy 2023-tól megszűnik az iparűzési adókedvezmény, ezzel Székesfehérvár például 2 milliárd forinttal több bevételhez jut, de csak jövőre.

Cser-Palkovics jelezte azt is, hogy a Megyei Jogú Városok Szövetségének képviselői a hónap végén találkoznak a kormányzat illetékeseivel, hogy egyeztessenek az önkormányzatoknak szánt lehetséges pluszforrásokról.

A beszélgetésben szóba került a közétkeztetés is, amelynek költségei már most 20–30 százalékkal emelkedtek és hol van még a szeptemberi iskolakezdés. A polgármester szerint a közétkeztetést bonyolító cégekkel a fehérvári önkormányzat valószínűleg új szerződéseket köt őszre és a vélhetően dráguló ellátás különbözetét is az önkormányzat állja majd. Ugyanakkor ígérete szerint a város idén nem emel díjat a közétkeztetésben.