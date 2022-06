Ezért ment az öltözőbe Orbán Viktor a meccs után

Az évszázad győzelmét arató magyar labdarúgó-válogatottat többek között Orbán Viktor is a helyszínen biztatta. A mérkőzés után a miniszterelnök Szalai Ádám kérésére személyesen gratulált a csapatnak az öltözőben.

A Nemzetek Ligája nyári zárófordulójában a magyar válogatott 4–0-ra győzött Wolverhamptonban Anglia ellen, ezzel átvette a vezetést a 3. csoportban.

Orbán Viktor, amikor csak teheti, a helyszínről szurkol a magyar válogatottnak, és nem volt ez másképp ezúttal sem. A kormányfő boldogságát biztosan tetézte a tény, hogy a Puskás Akadémia alapító tagjaként két Puskás-nevelés góljának is örülhetett – nevezetesen Sallai Roland két, és Nagy Zsolt egy góljának.

Ennek, valamint Szalai Ádám külön kérésének köszönhetően a mérkőzés után a magyar csapat öltözőjében tett látogatást a miniszterelnök és személyesen gratulált a csapatnak. Mint azt a Nemzeti Sportnak is elmondta, nem gyakran fordul elő, hogy ilyet tesz:

Nagyon ritkán fordul elő, hogy bemegyek a csapat öltözőjébe, a legutóbb jó tíz éve, a hollandiai 5–3-as vereségünk után tettem ilyet. Most azonban a csapatkapitány, Szalai Ádám kérésére személyesen gratuláltam a válogatott tagjainak, leírhatatlan volt a hangulat a magyar öltözőben.

„A kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátralévő részében” – tette fel viccesen a kérdést a lap megkeresésére.

2010 óta tartó második miniszterelnöki ciklusának egyik fontos eredménye volt a magyar labdarúgás felélénkítése, aminek az utóbbi években úgy néz ki, meg is van az eredménye. Első jeleit a 2016-os Európa-bajnokságra kijutáskor érezhették meg a szurkolók, amit sikerült megfejelni azzal, hogy a legutóbbi Eb-re is kvalifikálta magát a csapat, és a halálcsoportnak kikiáltott négyesből éppen csak nem jutott tovább. Ez a munka most még inkább beérni látszik, ugyanis jelenleg Magyarország áll a Nemzetek Ligája 3. csoportjának élén hét egységgel.

(Borítókép: Orbán Viktor az Anglia-Magyarország mérkőzésen a lelátón a wolverhamptoni Molineux stadionban 2022. június 14-én. Fotó: Marc Atkins / Getty Images)