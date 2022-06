Válaszolt a Főtáv a rezsibiztosnak a csepeli túlszámlázás ügyében

Németh Szilárd rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos azonnali cselekvésre szólította fel Karácsony Gergely főpolgármestert azok után, hogy Csepelen két panelház lakói is több mint százezer forintos távhőszámlát kaptak. Az esetre reagálva most a Főtáv is elküldte válaszát.