Újabb szakaszlezárások jönnek a Lánchíd felújítása miatt

A Lánchíd korszerűsítési munkái miatt június 20-tól, hétfőtől augusztus közepéig ideiglenesen lezárják a Halász utca és a Döbrentei tér közötti rakpartszakaszt a közúti forgalom elől – számolt be a BKK.

Erre azért van szükség, mert át kell építeni a Lánchíd felújításához használt állványzatot a rakparti útpálya felett és az állványon veszélyes munkát végző dolgozók, valamint a munkaterület alatt közlekedők biztonságát nem lehet a közúti forgalom fenntartása mellett biztosítani.

A pesti alsó rakparton ebben az időszakban a hét minden napján, így hétvégente is lehet majd gépjárművel közlekedni. Itt a gyalog, vagy kerékpárral, rollerrel közlekedők is „birtokba vehetik” a Margit híd és a Közraktár utca között a pesti alsó rakpartot. Erre az útszakaszra péntekről szombatra virradó éjszakától egészen vasárnap 23 óráig nem hajthatnak be a gépjárművek.