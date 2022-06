Szárnyal a Bolt, megelőzte a Főtaxit

A 2016-ban alapított Bolt HTX Kft. az első évben még veszteséges volt, ám 2017-ben már több mint 160 millió forintot szedett be a társaság a hozzájuk csatlakozó sofőröktől, ami az adózás után 56 milliót jelent. A bevételük az ezt követő években is fokozatosan nőtt – számolt be a napi.hu.

A koronavírus-járvány alatt történt egy kis visszaesés, de 2021-ben már 1,57 milliárdos bevételről számoltak be, amiből adózás után 576 millió forintjuk maradt. A Főtaxi 1,29 milliárd forintos bevételre tett szert.

A Bolt a 2021-es évet követően 1,26 milliárd forintos osztalék kifizetéséről döntött. Jelenleg három magánszemély, Szilágyi Balázs, Poprócsi Zsolt és Ferentzy Zoltán tulajdonában van.