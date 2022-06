Újraindul Simonka György büntetőpere

Új bírót jelöltek ki a tanács élére, akinek azonban el kell mélyednie az ügy részleteiben, ezért a már így is hosszú tárgyalási szünet után az újabb tárgyalási napot október közepére írták ki – mondta Szabó József Tamás, a Fővárosi Törvényszék sajtószóvivője a Magyar Narancsnak. Ez egyben a per újrakezdése is lesz.

Nem szerencsés, végképp nem optimális, de szakmailag és szervezetileg elkerülhetetlen ez a lépés, hiszen kollégánk távozott a Fővárosi Törvényszéktől

– nyilatkozta a lapnak a szóvivő. Majd hozzátette, az új eljárásban nem kell majd mindent felolvasni, ami az eddigi tárgyalásokon elhangzott, mivel a büntetőeljárásról szóló törvény lehetővé teszi, hogy a büntetőperben keletkezett anyagot rövidebben és lényeget érintően olvassa fel.

Simonka György és 32 társa ellen 2019 augusztusában emeltek vádat. A per két és fél évvel ezelőtt 2020 januárjában kezdődött a Fővárosi Törvényszéken, a koronavírus-járvány miatt néhány nagyobb szünettel egészen 2022 januárjáig tartott.

A csaknem 150 oldalas vádirat egészen 2008-2013-ig vezet vissza, amelynek lényege, hogy Simonka György irányításával hogyan tüntették el a Magyar Termés TÉSZ Kft.-nek és a Paprikakert TÉSZ Kft.-nek megítélt uniós és hazai pályázati és támogatási forrásokat, többnyire túlárazással és projektek papíron történt megvalósításával.

Egy, az ügyben érintett ügyvéd szerint az eltelt időt a bíróság minden esetben fokozott enyhítő körülményként értékeli. A per ráadásul egy érdekes ponton zárult le: éppen akkor került volna sor Kovács Zoltán és Juhász Gábor meghallgatására, akiknek a korábbi vallomásaira nagy mértékben épül a vád. Simonka György és ügyvédjei szerint a két tanúnak éppúgy a vádlottak padján volna a helye, ahogy a volt országgyűlési képviselőnek és társainak.

(Borítókép: Simonka György 2014. március 4-én. Fotó: Rosta Tibor / MTI)