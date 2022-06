Hárman jelentkeznek a Jobbik megüresedett elnöki posztjára

A Jobbik európai parlamenti képviselőjének, Gyöngyösi Mártonnak is szándékában áll megszerezni a Jobbik üresen álló elnöki pozícióját – erősítette meg a Jobbik politikusa a Spirit FM Aktuál című műsorában.

A tisztújító kongresszust július 2-án rendezik meg, amelyen, Gyöngyösi Márton úgy döntött, hogy megméreti magát – írja az atv.hu.

Gyöngyösi szerint a párt konszolidálása most az egyik legégetőbb kérdés, amit azért tudna az ő megválasztásával megteremteni a párt, mert EP-képviselőként ő szerencsésen kimaradt a Jakab Péter lemondása körüli konfliktusból.

Mint mondta, a közelgő európai parlamenti választáson egy hiteles, jobbközép-konzervatív irányt szeretne képviselni a Jobbik élén, mert véleménye szerint ezen a területen űr tátong – ezért is érzi kiemeltnek saját szerepét.

Ahogy arról az Index is beszámolt, Ander Balázs is indul a Jobbik elnöki posztjáért. Kettejükön kívül még Földi István indulásáról lehetett pletykákat hallani, Gyöngyösi ezek kapcsán mindössze annyit mondott, hogy ő is úgy tudja, valóban ők is indulnak, de hivatalossá csak a szándéknyilatkozatok szétküldése után válnak.

Hárman ambicionáljuk az indulást, hivatalossá akkor válik, ha a szándéknyilatkozat kikerül a tagság elé – mondta Gyöngyösi.

Földi István egy pénteken közzétett Facebook-posztban hozta nyilvánosságra az indulási szándékát. Mint írta, szolgálatra jelentkezik a Jobbik elnökjelöltjeként.

Úgy szeretném szolgálni országosan a néppárti Jobbikot és a magyarságot, ahogy több, mint egy évtizede teszem azt a Szatmár-vidéken

– írta a posztban. Majd hozzátette, hogy bár fontosnak tartja a néppárti vonalat, nem szabad elfelejteni, hogy honnan indultak.