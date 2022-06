Jönnek a részletek az árstop hosszabbításról

Oroszországgal szemben továbbra sem támogatja a kormány a gázszállítási embargót - erősítette meg Gulyás Gergely. Ez is téma lesz a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozón majd. A magyar pénzügyminiszter a ECOFIN mai ülésén nem fogja támogatni a globális minimumadót, amely 15 százalék lenne, szemben a magyar 9 százalékos társasági adóval. Mivel egyhangú döntésre van szükség, ezért ez a tervezet a magyar vétó miatt nem fog átmenni. Eleinte Budapest is támogatta az ötletet, mert a nagy multicégek adóelkerülést is megakadályozta volna. Viszont később a nagy multinacionális cégek kikerültek a javaslatból, rájuk ez nem fog vonatkozni, ezért a tervezet egyensúlya megbillent.