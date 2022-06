Itt vannak a részletek, megjelent a rendelet a meghosszabbított árstopról

Októberig fenntartja a kormány az élelmiszer-, valamint a benzinárstopot, továbbá év végéig marad a hitelmoratórium és a kamatstop – ezt Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be június 16-án, csütörtök délután közösségi oldalán. Az erről szóló kormányrendelet június 17-én, péntek este jelent meg a Magyar Közlönyben.

A kormány 2022. október 1-jéig meghosszabbította az élelmiszer- és a benzinárstopot, a hitelmoratórium és a kamatstop határidejét pedig 2022. december 31-ig tolja ki, jelentette be Facebook-oldalán a magyar kormányfő csütörtökön.

Arról, hogy több élelmiszer árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol tavaly október 15-én állt, január 12-én érkezett miniszterelnöki bejelentés. A részletek a január 14-én megjelent Magyar Közlönyből derültek ki; az akkor megjelent kormányrendelethez csatolt mellékletben felsorolták a hatósági termékeket, amelyek a következők:

kristálycukor (fehér cukor);

búzafinomliszt BL 55;

finomított napraforgó-étolaj;

házi sertéscomb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva);

csirkemell, csirke far-hát, -hát egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva);

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8 tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

A mai napon, azaz a június 17-én megjelent Magyar Közlönyben olvasható, hogy a csütörtöki bejelentés szerint megváltoztak a meghosszabbított árstop részletei – mind az élelmiszerárstop, mind az üzemanyagárstop szabályozási kérdéséról szóló kormányrendeletben –, eszerint a „2022. július 1.” szövegrészt „2022. október 1.” szövegre módosították.

Orbán Viktor egy tavaly decemberi kormányülés után jelentette be, hogy október végi szinten rögzítik a lakossági jelzáloghitelek kamatát. Az intézkedés 2022. január elején lépett hatályba; kamatstopot később a jelzálogalapú hitelek mellett a lakáscélú pénzügyi lízingszerződésekre is kiterjesztették. A hitelmoratóriumot a kormány a rászorulók részére az előzőekben 2022. június 30-ig hosszabbította meg – a mai, Orbán Viktor által aláírt kormányrendelet értelmében ez 2022. december 31-re tolódik.

Tavaly novemberben jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, hogy 480 forintos felső határral rögzítik literenként az üzemanyagárat november 15-től. Tavaly karácsony előtt, december 23-án – szintén Facebook-oldalán – jelentette be Orbán Viktor, hogy 2022-ben (a vonatkozó rendeletből kiderült, hogy 2022. február 1-jétől 2022. május 31-ig) már élelmiszerekért is fizethetünk SZÉP-kártyával.

Hatósági gyorstalpaló

Hat élelmiszer (kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgó-étolaj, sertéscomb, csirkemell, 2,8 százalékos tehéntej árának befagyasztása) árát január 12-én fagyasztották be a tavaly október 15-ei szintre. A kormány döntése értelmében 2022. október 1-ig hatályos a rendelet.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tavaly novemberben jelentette be a Kormányinfón, hogy 480 forintos felső határral rögzítik literenként az üzemanyagárat november 15-től. Csak magyar rendszámú autókat lehet tankolni hatósági áron, de akadnak kivételek, a részletszabályokról itt írtunk. A kormány ezen döntése 2022. október 1-ig hatályos.

itt írtunk. December 22-én az október végi szinten rögzítették a jelzálogalapú hitelek kamatait. Az intézkedés január elején lépett hatályba, először június 30-ig hosszabbították meg, végül 2022. december 31-ig érvényes.

Felmérve a gazdasági környezetből fakadó nehézségeket, a hitelek drágulását és az inflációt, a hitelmoratórium is 2022. december 31-ig hosszabbították meg. Nagyjából még mintegy 1,2 millió lakossági ügyfél él a fizetési haladékkal mintegy 1,8 millió hitelszerződés esetében.

Továbbra is támogatják a csaknem 100 ezer mikrovállalkozás rezsiköltségeit – erről a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) adott hírt péntek este, a részletek szintén a Magyar Közlönyben jelentek meg. Eszerint aki többet fogyaszt, mint a meghatározott mennyiség, többet fizet – a részletekről itt írtunk.

(Borítókép: Az élelmiszerárstopról tájékoztató tábla a fővárosi Corvin Plazában található Príma üzlet bejáratában 2022. február 1-jén. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)