Visszatér a Kinder csoki a szalmonellás leállás után

Feltételes engedéllyel újraindulhat a termelés a Ferrero olasz édességgyártó csoport belgiumi Arlonban található, április elején szalmonellafertőzés miatt leállított üzemében. Az Index is beszámolt róla, hogy a Kinder több csokoládéját is vissza kellett hívni, mivel jó pár termékéről kiderült, hogy szalmonellás lehet. Az érintett termékekből Magyarországra is érkezett, ezeket a Nébih visszahívta.

A belga egészségügyi hatósági szerint az arloni üzem három hónapos tesztidőszakra kezdheti meg a gyártást, rendkívül szigorú higiéniai felügyelet mellett. Ebben az időszakban folyamatosan elemzik a nyersanyagokat, valamint az egyes előállított tételeket. A termékek csak akkor kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, ha a vizsgálatok megfelelő eredményt mutatnak.

Az ügy áprilisban pattant ki, de a bélfertőzést okozó baktériumot már december 15-én felfedezték az Arlonban működő gyárban.

Az ott készült valamennyi csokoládéterméket (Kinder meglepetés, Schoko-bon, minitojás) visszahívták. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) nemrégiben közölte, hogy június 3-ig 370 megerősített és 22 valószínűsíthető szalmonella-fertőzéses esetet azonosítottak az EU-tagországokban és Nagy-Britanniában.

Megkapták a szükséges engedélyeket

A Nutella és Kinder márkáiról ismert olasz óriáscég megerősítette, hogy megkapta az újraindításhoz szükséges feltételes engedélyt. Anne Edwards, a Ferrero-csoport igazgatója közölte, az újranyitás alapos tisztítás és élelmiszer-biztonsági ellenőrzéseket követően valósulhatott meg. Több mint 1800 minőségellenőrzési vizsgálatot végeztek, mintegy 10 ezer alkatrészt lecseréltek vagy megtisztítottak.

Mindent megtettünk, hogy ez ne ismétlődhessen meg

– fogalmazott az igazgató és elismerte, hogy „ami történt, rendkívül súlyos”, és a vállalat nevében ismételten bocsánatot kért a fogyasztóktól.

Nem reagáltak időben

Az ügyben április 19-én nyomozás indult Belgiumban, mert a hatóságok gyanúja szerint a Ferrero lassan reagált a decemberben azonosított problémára. Az eljárás az élelmiszerláncban fennálló nyomon követhetőségi kötelezettségek elmulasztása, az élelmiszerek biztonságára és higiéniájára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése, valamint veszélyben lévő személy segítségnyújtásának elmulasztása miatt zajlik.

Az MTI szerint Magyarországon hatféle termék volt érintett a visszahívásban:

a Kinder Schokobons 46g, 125g, 200g, 300g,

a Kinder Surprise Maxi 100g,

a Kinder Mix 198g,

a Kinder Maxi Mix 133g,

a Kinder Mini Eggs 250g,

a Kinder Happy Moments 133g, 162g, 347g.

(Borítókép: Andia / Universal Images Group / Getty Images Hungary)