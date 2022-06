Háromszáz rendőr mondott fel egy hét alatt

A koronavírus-járványra hivatkozva 2020 novembere óta tilos volt felmondani a rendőrségénél. Erre június elsején nyílt meg újra a lehetőség – azonnal fel is mondott háromszáz rendőr.

Miután a nyár első napjával hivatalosan is véget ért a koronavírus-járvány miatt 2020 novemberben bevezetett felmondási tilalom, 299 hivatásos állományú rendőr nyújtotta be felmondását a határidő lejárta után – értesült az Országos Rendőr-főkapitányságtól a Magyar Hang.

Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára úgy nyilatkozott a lapnak, hogy a háromszáz fő eltávozása még akkor is jelentősnek számít, ha ez csupán az egy százalékát teszi ki a közel 37 állománynak, mivel mindössze egyetlen hétről van szó.

A főtitkár értesülései szerint leginkább a közrendvédelmi területről, az utcai szolgálatot végző tiszthelyettesek közül távoztak a legtöbben. A felmondási idő két hónap, ezért a június elsején felmondottak várhatóan augusztus elejéig teljesítenek szolgálatot.

Különböző érvek szólnak mind a leszerelés, mind a maradás mellett: az év elején bevezetett tízszázalékos fizetésemelés és a kiutalt hathavi fegyverpénz sokakat a testületnél tarthat, annak ellenére, hogy az utóbbi a folyamatos áremelkedések miatt egyébként is indokolt lett volna. Az újabb béremelésre pedig várhatóan még várni kell, tekintettel arra, hogy az alapvetően is büdzséproblémákkal küszködő belügy alá helyezték a pedagógus szakmát is.

A távozók miatt a maradók vállára pedig még nagyobb teher nehezedik. Az FRSZ főtitkára szerint leginkább a közrendvédelmi területről távoznak sokan, a tiltás előtti időszakban évente átlagosan 2000–2550 rendőr lépett ki a szakmájából.

