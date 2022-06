Édesanyja dobhatta le a szőlőhegyről a sérüléseibe belehalt csecsemőt

Ahogyan arról az Index is beszámolt, belehalt sérüléseibe az a csecsemő, akit a rendőrség talált meg a márfai szőlőhegyen. Mint kiderült, az újszülött horvát édesanyja azért jött Magyarországra, hogy világra hozza gyermekét, majd magára hagyta.

– nyilatkozta az ATV Híradójának Angyal Miklós rendőrorvos, a BMRFK főnyomozója.

A csecsemő halálát ugyan az őt ellátó orvosok szerint kihűlés, kiszáradás és alacsony vércukorszint okozhatta, emellett traumás sérüléseket is szenvedett.

A helyszínre keresőkutyával érkező rendőröknek és a rendőrorvosnak azonnal feltűnt, hogy a csecsemőn zúzódások vannak, aki amiatt arra következtet, hogy

A mindössze 2 kilogrammos csecsemő ezt követően egész éjjel ellátatlanul feküdt az erdős területen, ahol 12 foknál nem volt melegebb.

Végső soron egy keringési-légzési elégtelenség lépett fel súlyos vérképes eltérésekkel. Ugyanakkor még maga a trauma is okként említhető, hisz a sérülései alapján zuhant is a gyermek. Látszott, voltak is erre utaló jelek is a csecsemőn