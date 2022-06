Így választották újra Márki-Zay Pétert

A Mindenki Magyarországa Mozgalom szombaton tartotta tisztújító, országos közgyűlését, amelyen egyhangúlag újraválasztották elnöknek Márki-Zay Pétert. A szervezet most egy közleményben írta le a tisztújítás részleteit.

Azt írták, hogy Márki-Zay Péter a 149, érvényesen leadott szavazatból 149-et szerzett meg. A három jelölt közül Magyar György még a szavazás előtt visszalépett a jelöléstől – tették hozzá.

Márki-Zay Péter mellett a mozgalom új elnökségét és felügyelő bizottságát is megválasztották. Elnökségi tagnak választották az alábbi személyeket:

Kiss Balázs – 102 szavazat

Bana Tibor – 93 szavazat

Ember Péter Pál – 87 szavazat

Szabó Margit – 83 szavazat

Magyar György – 74 szavazat

Tikk László – 73 szavazat

Hozzátették, hogy a hatodik helyen először szavazategyenlőség alakult ki Tikk László és Gurzó Ákos között. Ennek feloldása érdekében Gurzó Ákos visszalépett, és továbbra is a mozgalom brand-, marketing- és kommunikációs vezetőjeként folytatja munkáját.

Az országos közgyűlés a felügyelő bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta meg:

Bod Péter Ákos

Mellár Tamás

Pákozdi Éva

A közleményben azt is leírták, hogy az országos közgyűlés elfogadta a szervezet beterjesztett pénzügyi beszámolóját, és döntött az alapszabályt érintő módosító javaslatokról is. A zárt közgyűlési szakaszt megelőzően egy mindenki számára nyitott kongresszuson értékelték az elmúlt időszakot a mozgalom tagjai és partnerei.

Többek között beszédet mondott Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke, Pákozdi Éva, a Számoljuk Együtt! vezetője, Juhász Bence, a Tabumentes Ország alapítója, L. László János, a Nyomtass Te Is! vezetője. Iványi Gábor, az Oltalom Egyesület alapítója és Nagy Bandó András humorista, az MMM tagja üzenetben köszöntötte a kongresszust. Felszólalt az ellenzéki összefogás árnyékkormányának több kabinetvezetője, így Fleck Zoltán, Lukácsi Katalin, Lakatos Béla és Lengyel Róbert is. Beszédet mondott több országgyűlési képviselő, így Vajda Zoltán, valamint két roma képviselő, Berki Sándor és Varga Ferenc is – írták a közlemény végén.