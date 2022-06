Kártérítést kapott a mozgáskorlátozott férfi, akit átvert az egyik vidéki egyetem

Trexler Erik mozgáskorlátozottként azért jelentkezett kimondottan erre a vidéki egyetemre, mert honlapjukon azt írták, hogy a fogyatékosságot is figyelembe veszik. Ám a felvételi napján szembesült vele, hogy nincs akadálymentesített lift az épületben, a földszinten pedig nem tartanak tanórákat. A tanórákon való online részvételre pedig nem adtak neki lehetőséget.

Ezt követően egy kérvényt is írt a Tanulmányi Bizottságnak, akik csak annyit tettek az ügy érdekében, hogy megkérték a Tanulmányi Osztályt, hogy lehetőség szerint a második emeletre szervezzék az órákat.

A fiatal férfi, akinek mozgásközpontja a születésekor bekövetkezett agyvérzése miatt sérült, emiatt nem rég bejelenést tett az Egyenlő Bánásmódért Felelős Főigazgatóságnál. Az egyetem ezután levelet írt neki, hogy szeretnének eljáráson kívül egyeztetni.

– nyilatkozta a Blikknek Erik.

Nagyon nagy eredménynek tartja, hogy ezt sikerült elérnie, és mivel a csúszás miatt csak fél évvel később tudja átvenni a diplomáját és elhelyezkedni a szakmájában, még kártérítést is kapott.

Nem magam miatt írtam azt a rengeteg levelet a tanulmányi hivataltól kezdve egészen az egyenlő bánásmód hatóságig. Azért csináltam, mert a pedagógus pályán is nem egy fogyatékkal élő, mozgáskorlátozott személyt ismerek. Manapság szerintem egy alapvető dolognak kell lennie, hogy az adott oktatási intézmény akadálymentesített. Örülök, hogy az egyetemen most ez megvalósul, hiszen nem csak nekem, a sorstársaimnak is nagy könnyebbséget jelent