Valamit elfelejtett közölni a népszerű magyar társkereső, vizsgálat indult

A Gazdasági Versenyhivatal az Elittársat üzemeltető Spark Networks Services GmbH-val szemben indított vizsgálatot, mivel nem tájékoztatják ügyfeleiket az online társkereső használatát illetően – közölte a GVH az MTI-vel.

Már az alapfunkciók során találtak problémás pontot, ugyanis sem a regisztráció előtt, sem alatt nem közlik az ügyfelekkel, hogy ingyen nem láthatják a profilképeket, nem küldhetnek és nem kaphatnak üzenetet.

Ugyanakkor előfizetés után sem informálták a felhasználókat arról, hogy mely profilokkal tudják felvenni a kapcsolatot, mert az ingyenes ügyfelek az előbbiek szerint nem kapják meg az üzeneteket – említik a közleményben.

A GVH már korábban is vizsgálódott a hazai társkeresők piaci magatartásának ügyében. Két évvel korábban a b2 és az Academic Singles nevű társkeresőt üzemeltető luxemburgi vállalatra róttak ki jelentős bírságot hasonló problémák miatt, ugyanis ingyenes szolgáltatásként hirdették magukat, mégsem lehetett fizetés nélkül hozzáférni az érdemi szolgáltatáshoz.

A versenyfelügyeleti eljárás még nem jelenti a jogsértés fennállását – hívta fel a figyelmet a hatóság, akik hozzátették, hogy ennek megállapítására a három hónapos vizsgálat végén kerül sor, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

Ahogy korábban megírtuk, az Elittárssal szemben már korábban is éltek panasszal a felhasználók. 2013-ban lapunknak arról számoltak be az ügyfelek, hogy nem tudták törölni a profiljukat vagy lemondani az előfizetésüket, amelynek díját továbbra is levonták a számlájukról. Akkor a cég megkeresésünkre arról számolt be, hogy dolgoznak a technikai problémák megoldásán, azóta ez ügyben nem érkezett kifogás a szolgáltatással kapcsolatban.