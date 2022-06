A diákmunka vállalásánál a fiatalok számára a fő motiváció a pénzkeresés, a munkahely kiválasztásakor ugyanakkor már a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont – közölte a Work Force Kft. A Work Force HR szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet májusban készült online felmérését 172, 15 évesnél idősebb diák töltötte ki.

A válaszadók 96 százaléka jelezte, hogy a nyári szünet legalább egy részét munkával töltené majd. A fiatalok 85,5 százaléka a pénzkeresést jelölte meg fő motivációnak.

A felmérésben résztvevők mintegy 90 százaléka dolgozott már korábban is. A megkérdezettek 71,1 százaléka a kereskedelemben, közel harmaduk pedig a vendéglátásban, turizmusban is kipróbálta magát, a válaszadók 17,5-17,5 százaléka pedig megfordult az irodai adminisztráció és a gyártás, termelés területén. A legtöbben idén nyáron is a kereskedelemben helyezkednének el, a kérdőívet kitöltők 67,5 százaléka jelezte ezt. A vendéglátást, turizmust a diákok 53,6 százaléka választaná, és valamivel több mint 40 százalékuk kipróbálná azt is, hogy milyen a munka irodai környezetben.

Az elsődleges kritérium nem a pénz

A felmérésből az is kiderült, hogy a diákok számára a munkahely kiválasztásakor a rugalmas munkaidő a legfontosabb szempont, 89,2 százalékuk emelte ezt ki, a pénz közel háromnegyedük számára kiemelt tényező.

A jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben a diák kollégák szerepe felértékelődik, különösen a nyári időszakban. Viszont azt is látni kell, hogy a fiatalok ma már nem vállalnak el akármilyen feladatot, ugyanúgy válogatnak a lehetőségek között, mint a főállású munkavállalók. Éppen ezért kulcsfontosságú a vállalkozások számára, hogy vonzóvá és versenyképessé váljanak a fiatalok szemében

– mondta Papp Nóra, a Work Force HR szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet üzletágvezetője.

A válaszadók majdnem 29 százaléka jelezte, hogy megtakarításként tekint a diákmunkával keresett pénzre, így félretenné azt. A kérdőívet kitöltők 14,5 százaléka jogosítvány vagy nyelvvizsga megszerzésére költi a nyári keresetét, és 12,7-12,7 százalékuk szánja szórakozásra, valamint mindennapi kiadásai fedezésére a munkával szerzett összeget.

(MTI)