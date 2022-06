Egyre többen védik szerződéssel a közös családi vagyont

Nemcsak a családi béke, hanem az adósság elkülönítése miatt is érdemes házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést kötni – ajánlja Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke. A kamara adatai szerint tavaly kilenc százalékkal több szerződést jegyeztek be a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásába, mint tavalyelőtt. Elsősorban azok kötnek szerződést, akik nem az első kapcsolatukban élnek, vagy jelentős a vagyonuk, de sokan szerződnek azért is, hogy elkülönítsék az egyik fél vállalkozását érintő adósságot, megóvva ezzel a közös családi vagyont.